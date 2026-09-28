На одном из домов Казани хотят установить табличку автору трудов о сибирских татарах

В этом здании ученый жил с 1972 по 2006 год

В доме №2а/4 по ул. Кремлевской в Казани хотят установить мемориальную табличку доктору филологических наук, профессору, действующему члену Академии наук РТ Диляре Тумашевой. Доска ставится в целях увековечивания памяти, следует из документа, который пока проходит антикоррупционную экспертизу.

Отмечается, что в этом доме ученый жил с 1972 по 2006 год, о чем и будет напоминать надпись на табличке. Причем запись будет «набита» на двух языках: русском и татарском.

Диляра Тумашева — языковед-тюрколог, заслуженный деятель науки России и Татарстана, кавалер Ордена Ленина и лауреат Госпремии республики в области науки и техники.

Научно-исследовательская деятельность академика велась по двум основным направлениям. Это изучение татарских диалектов Западной Сибири, изучение грамматической структуры современного татарского литературного языка (морфология), передает пресс-служба КФУ.

Изучая в течение нескольких десятилетий татарские диалекты Западной Сибири, ученая по сути воссоздала полную картину о языке сибирских татар, которые были исследованы до этого лишь В.В. Радловым и, как признают ученые, не в достаточной степени. Тумашева установила, что так называемый язык сибирских татар, который относится к восточному диалекту татарского языка, состоит из трех диалектов: тоболо-иртышского, томского и барабинского. В трех монографиях автора: «Көнбатыш себер татарлары теле» (1961), «Язык сибирских татар» (1968), «Диалекты сибирских татар» (1977) подробно описываются языковые особенности этих диалектов в фонетическом, лексическом и грамматическом аспектах, с выделением отдельных говоров в составе этих диалектов: тюменский, тобольский, заболотный, тевризский и тарский говор — в тоболо-иртышском, эуштинско-чатский и калмыцкий — в томском диалектах.

Высокую оценку в научных кругах получил также и другой капитальный труд ученого — Словарь диалектов сибирских татар (1992).

Ранее сообщалось, что в Казани увековечат память о погибшем на СВО Антоне Грунисе.

Никита Егоров