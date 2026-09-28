Минниханов заявил о необходимости профинансировать ремонт ливневок в Казани

По словам главы региона, в текущем году модернизировано более 1400 километров сетей

Фото: Динар Фатыхов

В ходе ежегодного послания Государственному Совету раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил о масштабной модернизации инженерных сетей в республике. По словам главы региона, в текущем году модернизировано более 1400 километров сетей — это рекордный показатель за последние 30 лет.

Вместе с тем Минниханов особо отметил, что остро стоит вопрос износа ливневых канализаций особенно в Казани. Глава республики поручил правительству подготовить предложения по финансированию ремонта ливневок и представить их в установленные сроки.

Раис подчеркнул, что обновление инфраструктуры напрямую влияет на качество жизни жителей и комфорт городской среды, поэтому решение этой задачи должно быть одним из приоритетов для профильных ведомств.

Дмитрий Зайцев