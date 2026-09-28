Фарид Абдулганиев стал новым спикером Госсовета Татарстана

Его кандидатуру выдвинула фракция «Единая Россия»

Фото: Сергей Козлов

Депутаты Госсовета Татарстана избрали новым председателем парламента Фарида Абдулганиева. Его кандидатуру выдвинула фракция «Единая Россия» — решение поддержали депутаты группы «Татарстан — Новый век». Кандидатура была предложена раисом республики Рустамом Миннихановым, прошла согласование в региональной и центральной структурах партии.

В повестку этот вопрос ввел зампредседателя регионального парламента Юрий Камалтынов. Последний отметил хорошие организаторские способности. Других кандидатов никто не озвучил. Депутаты Госсовета Татарстана проголосовали за кандидатуру Фарида Султановича. Только 1 депутат проголосовал против.

— Позвольте выразить признательность за возможность работать в единой команде Татарстана. Быть частью команды — большая честь и ответственность. Наша совместная работа начнется с учетом достигнутых парламентом результатов. Сформирован серьезный правовой фундамент его социально-экономических успехов. Татарстан — регион с одной из самых прогрессивных систем законодательства. Многие законы, принятые в Татарстане, признавались модельными. Важно не только сохранить планку, но и идти вперед, сохраняя традиции. Избранник народа тот, кто взял ответственность за судьбу доверившегося, — добавил новый спикер.



Кресло спикера пустовало полгода. В марте 2026 года Фарид Мухаметшин, руководивший парламентом почти 28 лет — с 1998 года, досрочно сложил полномочия, объяснив это необходимостью преемственности. Депутаты учредили звание почетного председателя Госсовета и избрали на него Мухаметшина. Исполняющим обязанности спикера до сегодняшнего дня оставался Марат Ахметов.

Путь Абдулганиева к креслу спикера начался с довыборов. Мандат по Высокогорскому одномандатному округу №50 освободился после того, как прежний депутат Азат Зиганшин перешел на должность министра экологии и природных ресурсов Татарстана. Абдулганиев баллотировался как самовыдвиженец и выиграл с большим отрывом — 64,9% голосов, или 34 957 избирателей. Одновременно с победой на довыборах Абдулганиев покинул посты бизнес-омбудсмена и помощника раиса республики, которые занимал с 2020 года.



Фариду Абдулганиеву 50 лет. Он родился 13 марта 1976 года, окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности «экономика» и Московскую школу управления «Сколково» (MBA). Доктор экономических наук, профессор. Заслуженный экономист Республики Татарстан и Российской Федерации. Женат, воспитывает двоих детей.

Дмитрий Зайцев