В Казани ограничат движение на улице Толстого

Причиной стало строительство газопровода

Фото: Динар Фатыхов

В Казани на улице Толстого вводят временные ограничения движения. Причиной стали работы по строительству газопровода, сообщает комитет внешнего благоустройства.

С 29 сентября по 13 октября ограничения затронут район дома №17/28 на улице Толстого и участок улицы Щапова возле дома №6, к1. С 29 сентября по 6 октября движение ограничат на улице Толстого в районе здания №47/7 на улице Щапова. С 5 по 20 октября — в районе дома №8 на улице Толстого. С 12 по 27 октября для движения закроют участок улицы Толстого возле дома №68 на улице Карла Маркса.

Ранее сообщалось, что в Казани ограничат движение из-за матча Россия — Иран. Перекрытие дорог будет введено 29 сентября с 10:00 до 20:00 в районе «Ак Барс Арены».

Алсу Сабирзанова