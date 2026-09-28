Рост зарплат в России обогнал производительность в шесть раз

В первом полугодии 2026 года реальные зарплаты выросли на 6,5% год к году

Фото: Динар Фатыхов

За 2022–2025 годы реальные зарплаты в России выросли на 25,2% к уровню 2021-го, а производительность труда — лишь на 4,2%. Разрыв в динамике двух показателей достиг 21 процентного пункта. Об этом свидетельствуют расчеты РБК на данных Росстата.

В первом полугодии 2026 года реальные зарплаты выросли на 6,5% год к году, а производительность, по оперативной оценке Росстата, снизилась на 0,5%. Разница темпов составила 7 п.п. против примерно 5 п.п. годом ранее. Эксперты предупреждают, что оценивать разрыв на внутригодовых показателях не совсем корректно.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

ЦБ отмечает признаки сближения динамики зарплат и производительности. Это ослабляет инфляционное давление, но разрыв остается значительным по историческим меркам. В Минэкономразвития подчеркивают, что постоянное опережение производительности доходами невозможно, а устойчивый рост выплат должен опираться на повышение эффективности. Прогноз Минэка предполагает сокращение разницы до 3,3 п.п. по итогам 2026 года и до 0,5 п.п. в 2027-м.

Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в топ-10 рейтинга по уровню медианных зарплат. Чистая медианная зарплата в республике превышает стоимость фиксированного набора товаров и услуг в 3,02 раза.

Алсу Сабирзанова