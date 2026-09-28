Большунов планирует подать заявку на нейтральный статус
Об этом сообщил председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, представляющий сборную Татарстана, Александр Большунов намерен подать заявку на получение нейтрального статуса. Об этом сообщил председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев, передает РИА «Новости».
— Мы собираем список. Насколько я понимаю, Александр планирует подавать заявку на участие и получение статуса нейтрального атлета, — сказал он.
В декабре 2025 года комиссия Международной федерации лыжного спорта и сноуборда отклонила заявку Большунова без объяснения причин. В сентябре FIS сообщила, что спортсмен пройдет повторную проверку при подаче новой заявки.
Ранее федерация ослабила критерии допуска россиян, убрав из регламента запрет на участие для атлетов из ЦСКА и других обществ, связанных с вооруженными силами.
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