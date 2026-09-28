Минниханов поручил Минтрансу РТ разработать программу модернизации транспорта
Кроме того, раис подчеркнул необходимость модернизировать систему управления городским транспортом
В ходе ежегодного послания Государственному Совету раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что жители республики нуждаются в доступном и удобном общественном транспорте. В связи с этим планируется закупить 121 новый автобус.
Отдельное внимание глава региона уделил развитию электротранспорта. По словам Минниханова, будет модернизирован подвижной состав — на эти цели выделяется миллиард рублей. Уже отремонтировано 20 трамваев.
Минтрансу поручено разработать пятилетнюю программу ремонта трамвайных путей. Кроме того, раис подчеркнул необходимость модернизировать систему управления городским транспортом для повышения качества и эффективности пассажирских перевозок.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».