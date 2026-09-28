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Минниханов поручил Минтрансу РТ разработать программу модернизации транспорта

10:53, 28.09.2026

Кроме того, раис подчеркнул необходимость модернизировать систему управления городским транспортом

Минниханов поручил Минтрансу РТ разработать программу модернизации транспорта
Фото: Динар Фатыхов

В ходе ежегодного послания Государственному Совету раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что жители республики нуждаются в доступном и удобном общественном транспорте. В связи с этим планируется закупить 121 новый автобус.

Отдельное внимание глава региона уделил развитию электротранспорта. По словам Минниханова, будет модернизирован подвижной состав — на эти цели выделяется миллиард рублей. Уже отремонтировано 20 трамваев.

Минтрансу поручено разработать пятилетнюю программу ремонта трамвайных путей. Кроме того, раис подчеркнул необходимость модернизировать систему управления городским транспортом для повышения качества и эффективности пассажирских перевозок.

Дмитрий Зайцев

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