Госсовет Татарстана возглавил Фарид Абдулганиев: что о нем известно

Нынешнего председателя республиканского парламента избрали почти единогласно

Фото: Сергей Козлов

28 сентября, депутаты Госсовета Татарстана VII созыва избрали нового председателя парламента. Им стал Фарид Абдулганиев — на момент избрания самый свежий депутат в составе: его мандату едва исполнилась неделя.

Как Абдулганиев попал в парламент

20 сентября в Высокогорском одномандатном округе №50 прошли довыборы. Место освободилось после того, как прежний депутат Азат Зиганшин досрочно сложил полномочия — его назначили министром экологии и природных ресурсов республики. Абдулганиев шел как самовыдвиженец и уверенно победил, набрав 64,9% голосов — почти 35 тысяч избирателей.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

И занял кресло, которое пустовало полгода

Председатель Госсовета — должность, которая в Татарстане ассоциируется в первую очередь с одним человеком. Фарид Мухаметшин руководил парламентом без малого 28 лет — с 1998 года. В марте 2026-го он досрочно сложил полномочия. Депутаты в знак признания заслуг учредили звание почетного председателя и избрали на него Мухаметшина. До избрания Абдулганиева Исполняющим обязанности спикера назначили Марата Ахметова — 72-летнего зампреда Госсовета, человека с огромным опытом. В итоге в правительственных кругах начали искать фигуру, которая устроила бы всех: и раиса, и парламентское большинство, и федеральный центр. Выбор пал на Абдулганиева.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Кто он такой

Фариду Абдулганиеву 50 лет. По образованию — экономист: окончил Казанский финансово-экономический институт, потом получил MBA в «Сколково».

Начинал Фарид Султанович в начале 2000-х в казанском фонде «Правопорядок» при администрации Казани, затем перешел в Комитет экономического развития исполкома города. Настоящую известность получил как мэр Деревни Универсиады — курировал строительство и эксплуатацию объектов XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года. После Универсиады был министром экологии (2015–2018), потом министром экономики (2018–2020). Последние шесть лет — помощником раиса и уполномоченным по защите прав предпринимателей. После избрания депутатом Абдулганиев покинул обе должности. Кто займет его место — пока не объявлено.

«Реальное время» рассказывало, что нынешнего председателя республиканского парламента избрали почти единогласно — против оказался лишь один депутат. Однако узнать кто это — невозможно. Голосование происходило в обезличенном формате.

— Позвольте выразить признательность за возможность работать в единой команде Татарстана. Быть частью команды — большая честь и ответственность. Наша совместная работа начнется с учетом достигнутых парламентом результатов. Сформирован серьезный правовой фундамент его социально-экономических успехов. Татарстан — регион с одной из самых прогрессивных систем законодательства. Многие законы, принятые в Татарстане, признавались модельными. Важно не только сохранить планку, но и идти вперед, сохраняя традиции. Избранник народа тот, кто взял ответственность за судьбу доверившегося, — добавил новый спикер.



Дмитрий Зайцев