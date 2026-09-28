Деловой авиапоток из Татарстана в Индию вырос в 17 раз

7,9% российских деловых авиапоездок в Индию приходится на Набережные Челны, еще 7,3% — на Казань

В 2026 году число деловых авиазаказов из Татарстана в Индию увеличилось в 17 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На города республики приходится 15,2% всех российских деловых авиапоездок в Индию. Об этом сообщил руководитель сервиса «OneTwoTrip для бизнеса» Степан Мастриков.

По данным сервиса, 7,9% российских деловых авиапоездок в Индию приходится на Набережные Челны, еще 7,3% — на Казань. Основное направление — Дели (96,2% авиазаказов из республики). Средняя стоимость перелета из Татарстана в Индию в одну сторону составила 41 тыс. рублей на человека, что на 7,9% больше, чем годом ранее.

Индия пока занимает 12-е место среди зарубежных направлений для деловых поездок из Татарстана с долей 1,6%. В целом по России число бронирований размещения в Индии с января по сентябрь выросло на 7% год к году. Активнее всего сотрудников направляют компании из сфер торговли, производства, науки и инженерии.

Рост деловой активности происходит накануне II Российско-Индийского бизнес-форума «ТАЙМ», который пройдет в Казани 14—17 октября. Деловая программа состоится 15—16 октября. В центре внимания — торгово-экономические связи, инвестиции и совместные проекты. Программа охватит нефтегазохимию, финансы, логистику, медицину, образование, сельское хозяйство, IT и другие направления.

— Татарстанский бизнес сегодня формирует шестую часть всех российских авиазаказов в эту страну. Бизнес летит в Дели за новыми рынками и технологиями. Форум в Казани станет площадкой, где этот трафик деловой активности мы конвертируем в совместные проекты и инвестиции, — подчеркнула руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Ранее сообщалось, что на форуме «ТАЙМ» в Казани покажут танец из наследия ЮНЕСКО. Мероприятие пройдет при поддержке Генерального консульства Индии в Казани.

Алсу Сабирзанова