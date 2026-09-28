Руслан Юсупов досрочно сложил полномочия депутата Госсовета РТ

Юсупов одержал победу на выборах в депутаты Госдумы

Депутат Государственного совета Татарстана Руслан Юсупов досрочно прекратил свои полномочия. Вопрос рассмотрели на 24-м заседании Госсовета республики.

Ранее Руслан Юсупов, представляющий ЛДПР, одержал победу на выборах в депутаты Госдумы девятого созыва по Московскому одномандатному округу. В связи с избранием он принял решение сложить полномочия депутата Госсовета РТ.

Всего в повестку дня заседания по предложениям комитетов внесено 12 вопросов, в том числе 10 проектов законов республики. Также депутаты рассмотрят изменения в республиканских законах о бюджете Татарстана на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Алсу Сабирзанова