Стоп, машина: бизнес Самары пытаются пересадить на малотоннажный транспорт

Грузовики с футболом несовместимы. Но есть исключения

В Самаре на время проведения чемпионата мира по футболу вводятся ограничения на въезд в город большегрузного транспорта. С 10 июня по 18 июля в дневные часы в город смогут въезжать только грузовые автомобили снаряженной массой менее 3,5 тонны. Тяжелым грузовикам въезд откроют лишь с 0.00 до 6.00. Представители бизнеса и производители бьют тревогу и опасаются, что из-за ограничений им придется на целый месяц закрывать производства. Власти обещают находить компромиссы, но бизнесмены жалуются на избирательность со стороны администрации и правительства и пытаются воздействовать на местных чиновников через федеральные власти. Подробности — в материале «Реального времени».

В ночное

Менее месяца остается до начала чемпионата мира по футболу, шесть игр которого пройдут в Самаре. В городе готовятся к этому событию, в том числе вводят различные ограничения для жителей и компаний, работающих в Самаре.

Среди ограничений, которые начнут действовать в ближайшее время, — запрет на въезд в город большегрузного транспорта. Как рассказал журналистам первый заместитель главы Самары Владимир Василенко, грузовики разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны не смогут въезжать в Самару в дневное время с 10 июня по 18 июля (при этом игры футбольного чемпионата мира в Самаре пройдут с 17 июня по 7 июля). Въезжать в город грузовики смогут только в ночное время с 0.00 до 6.00.

Как сообщили в ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Поволжуправтодор»), также проезд будет ограничен на то же время на ряде участков дорог в области — от федеральной трассы М-5 «Урал» к Самаре (с 10 по 12 км) и Оренбургу (с 10 по 17 км), а также на трассе А-300 Самара — Большая Черниговка — граница с Казахстаном (с 8 по 14 км).

«Диалог с властью не складывается»

Промышленные предприятия, а также сетевые супермакеты недовольны таким положением дел и в массовом порядке направляют обращения в областное правительство с просьбами пересмотреть ограничения. В связи с этим в регионе было принято решение разработать порядок аккредитации для въезда большегрузов в город. Однако представители бизнеса снова остались недовольны избирательностью власти и не понимают, почему для одних компаний находится компромисс, а для других нет.

X5 Retail Group придется очень серьезно корректировать свою работу, чтобы обеспечить продовольствием 200 с лишним работающих в Самаре магазинов. Фото Романа Хасаева



— Мы постоянно обращаемся в правительство Самарской области и просим приобщить представителей бизнеса к диалогу при принятии подобных решений. Пока диалог, к сожалению, не складывается. Мы пытаемся обращаться в правительство РФ через наши общественные объединения и призывать к диалогу правительство, — рассказал «Реальному времени» заместитель директора Волжского филиала по связям с органами государственной власти и СМИ X5 Retail Group Алексей Сорокин.

По его словам, компании придется очень серьезно корректировать свою работу, чтобы обеспечить продовольствием 200 с лишним работающих в Самаре магазинов. «3,5 тонны — это очень маленький объем. Сейчас у нас используются машины массой свыше 10 тонн. Нам приходится разрабатывать целый комплекс мероприятий: это и искать малотоннажный транспорт, который тяжело найти в регионе, и пересматривать время погрузки, поскольку у нас есть всего шесть часов, чтобы въехать в город, доехать до магазинов, разгрузиться и выехать из города», — объясняет Сорокин.

В самарском филиале АО «Данон Россия» и вовсе предполагают, что вводимые ограничения означают для предприятия полную остановку производства на месяц. В компании отмечают, что в сутки комбинат перерабатывает 220 тонн сырья, и его доставку осуществляют 20 машин грузоподъемностью от 10 до 30 тонн. При этом доставка привязана к утренней дойке, начинается не ранее 10 утра, в результате чего машины прибывают на комбинат с 12 до 22 часов в зависимости от удаленности сельхозпредприятия. Если же начинать доставку в ночные часы, то основная масса машин будет прибывать на завод в 4—5 утра, за оставшееся время принять все сырье и успеть выпустить молоковозы обратно в рейс технически невозможно.

В самарском филиале АО «Данон Россия» предполагают, что вводимые ограничения означают для предприятия полную остановку производства на месяц. Фото bfmsamara.ru



— С введением ограничения движения большегрузов по городу с 6 до 24 часов, при сохранении утреннего графика отгрузки из хозяйств, ряд молоковозов не смогут попасть на комбинат, не нарушив при этом требования федерального законодательства (согласно техническому регламенту Таможенного союза от момента производства до попадания сырого молока в переработку должно пройти не более 36 часов). В этом случае мы будем вынуждены отказаться от приемки молока. Машины будут стоять под солнцем в ожидании въезда в город, при этом необходимо учесть, что молоковозы представляют собой автотермосы, а значит, не гарантируют сохранение приемного качества сырого молока, — сообщили в филиале АО «Данон Россия».

В компании отправили обращение на имя временно исполняющего обязанности губернатора области Дмитрия Азарова и сейчас ожидают ответ.

Пиво на особом счету

Первый заместитель главы Самары Владимир Василенко подтвердил «Реальному времени», что в администрацию города действительно поступают заявки от представителей бизнеса, и город старается найти компромисс в каждой ситуации. Так, с просьбой пересмотреть ограничения обращалось АО «Жигулевское пиво» — Василенко отметил, что вопрос об ограничениях в отношении данного производителя пива решается, тем более что гостей города из разных стран, по словам чиновника, «нужно потчевать своим знаменитым Жигулевским пивом».

Первый замглавы сообщил также, что уже найден компромисс для топливозаправочных станций. «По ним принято индивидуальное решение пропускать с 13.00 до 15.00 по одному бензовозу на те заправки, на которые подвоз осуществляется в дневное время», — сказал он.

Первый заместитель главы Самары проблемы со снабжением сетевых магазинов не видит. Фото bigvill.ru

Что же касается сетевых магазинов, то в настоящий момент Василенко не видит здесь проблемы и считает, что они вполне могут осуществлять подвоз малотоннажным транспортом.

— Ничего страшного в этом нет. Можно проезжать в город на «Газелях», а не на огромных машинах, которые по пол-улицы каждый раз перегораживают, — заметил чиновник.

Не исключено, что действующие ограничения до своего вступления в силу еще будут обсуждаться и пересматриваться.