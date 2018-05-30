Директор лагеря «Юность»: «Мы стараемся создать «маленький город в городе»

Фото: Сергей Манаков

Оздоровительный лагерь «Юность» «Нижнекамскнефтехима» признали лучшим среди лагерей предприятий и организаций Татарстана: он стал лауреатом в республиканском смотре-конкурсе на звание лучшей организации отдыха для детей. Через несколько дней вожатые примут первый заезд, поэтому сейчас в лагере завершается подготовка к сезону. Всего за три месяца в «Юности» отдохнет 1800 ребят, большинство из которых — это дети сотрудников «Нижнекамскнефтехима». Как изменится программа летних смен в этом сезоне и каким лагерь будет через 10 лет — интернет-газете «Реальное время» рассказал директор лагеря «Юность» Александр Клипачев.

Скалодром и новая площадка ГТО

— Александр, расскажите, пожалуйста, про планы на лето.

— У нас будет четыре смены: первый заезд состоится 2 июня и последний отъезд будет 29 августа. Каждая смена авторская. Например, в первую мы будем изучать настроения и их цвет, то есть будет полупсихологическая смена. По традиции последний заезд будет включать в себя военно-патриотическое направление — это профильная смена, организованная «Нижнекамскнефтехимом». Она проходит в рамках обычной смены, просто в нее приезжают работники НКНХ, которые входят в военно-патриотический клуб «Наследие». В этом году у нас появится оборудование «Лазертаг». Это военно-тактическое оборудование, как пейнтбол, только не травмоопасное. Если раньше друг в друга стреляли палками, то в «Лазертаге» на голову надевается ободок — если «противник» в него попадает, он начинает жужжать. «Лазертаг» мы будем использовать во всех сменах, хотим сделать что-то вроде кружка для взрослых детей.

— С какой целью закупаете «Лазертаг»?

— Это входит в план развития лагеря, который мы составили на 10 лет. В следующем году мы хотим установить скалодром, сделать более современную площадку ГТО, провести ремонт в каждом корпусе. В этом году мы отремонтировали четвертый корпус, заменили кровати и матрацы, закупили новые стулья, тумбочки и шкафы-купе, стены покрасили в яркие цвета. Детям стало намного комфортнее жить. Естественно, сама программа тоже прогрессирует. Я пришел в лагерь в 2016 году, и с тех пор мы стараемся создать «маленький город в городе». В Нижнекамске есть огромный лагерь, на территории которого находятся семь зданий, и в нашем городе должны появиться свои адреса. В прошлом году в каждой смене был свой президент. Они проводили предвыборную кампанию и устраивали голосование. Потом президент собирал небольшое правительство, в котором было несколько министерств. Это программа называется «Юсити».

В лагере планируют сделать современную площадку ГТО. Фото: Олег Тихонов

— Это для того, чтобы дети понимали, что не все зависит от власти?

— Да. Допустим, в прошлом году они очень долго пытались ввести свою валюту, при этом столкнулись с проблемами фальшивомонетчиков и с тем, что ответственные за деньги исчезали или говорили, что у них денег нет. Так министерство управления столкнулось с проблемами и было вынуждено искать пути их решения. Население «Юсити» должно понимать, как все движется. Наш лагерь стал очень подвижный, например, появилась пресс-служба. У нас были созданы реальные министерства, некоторые работали хорошо, другие — плохо. Я ими не руковожу, дети сами все делают: кто-то бегает проверяет комнаты и говорит, что тут плохо убрали, другие занимаются спортом и включают новые виды спорта. Так у нас появился чемпионат по фрисби, а потом стритбол.

«Появилось инфантильное поколение, которое не знает, чего хочет, поэтому наша задача — направить детей»

— Сейчас много говорят о профориентации. Вы занимаетесь этим направлением?

— Если помните, в лагерях были дни самоуправления, мы их немного редактируем и создаем не день самоуправления, а «соуправления», то есть дни, когда старшие дети становятся наравне с вожатыми. Они работают над управлением отрядом и понимают, насколько это сложно или легко для них, нравится это им или нет. Также у нас есть врачи, педагоги — мы знакомим детей со всеми профессиями, которые есть в лагере.

В прошлом году мы проводили «Ярмарку профессий». К нам приезжали представители одного из специализированных училищ, выпускники которого работают на «Нижнекамскнефтехиме». Они рассказывали про профессии, работу, показывали спецодежду. Сейчас мы хотим дать более обширное представление о профессиях, потому что не все так просто.

— Не могли бы рассказать немного подробнее?

— Раз в смену мы будем проводить отдельные мероприятия. Мы связались с челнинскими ребятами, которые проводят интересные мастер-классы «Следователь»: они показывают, как найти улики, снять отпечатки пальцев. Это одно из нововведений, знакомство с профессией изнутри. Также мы будем проводить встречи непосредственно с работниками «Нижнекамскнефтехима». Хотелось бы, чтобы к нам приезжали сотрудники предприятия и рассказывали, например, о работе научно-технологического центра или станции очистки воды.

— На какой возраст рассчитана тема профориентации?

— Эта тема актуальна от 7 до 27 лет. Но, конечно, устои закладываются в раннем возрасте. Сейчас у нас появилось инфантильное поколение, которое не знает, чего хочет, поэтому наша задача — направить детей.

За это лето в лагере отдохнут 1800 детей. Фото предоставлено лагерем «Юность»

«Поначалу я боялся, что в каждой смене у меня будет 460 детей и все они будут сидеть в телефоне»

— Насколько дети охотно ездят в лагерь?

— Многие рвутся в лагерь. Некоторые говорят, что все дети сидят в телефоне, и я, признаться, поначалу боялся, что в каждой смене у меня будет 460 детей и все они будут сидеть в телефоне. Я работаю три года и такого не увидел.

— То есть занять детей оказалось легко?

— Занять детей — это сложно, потому что их много и к каждому надо найти подход. Некоторых детей родители просто отправляют, чтобы «дома не сидел», хотя ребенок не очень хочет ехать, но на третий-четвертый день в лагере он начинает втягиваться. Детям некогда скучать, у них просто нет свободного времени: с утра у них соревнования по разным видам спорта, потом они бегут на кружки, потом у них песенник, обед, тихий час. А после уже вечернее мероприятие, «свечки» и дискотеки. Конечно, если ребенок хочет отдохнуть, то он может сделать это в любой момент. Мы просто пытаемся заинтересовать.

В 2016 году в первой смене я удивился тому, что из 460 детей в последнюю ночь у меня осталось 200, остальные уехали домой раньше. У меня был шок. И мне сказали, что так было всегда. Сейчас из 460 детей в последнюю ночь остаются 390—400. Дети не хотят уезжать, потому что появляются традиции. Последнюю ночь мы делаем «королевской»: организовываем длинную дискотеку, потом проводим мероприятие — «свечку», это когда весь лагерь собирается вместе у импровизированного костра и поет песни. Это очень завораживающее зрелище, когда 390 детей поют песню одновременно. Ощущения неподдельные, и последние «свечки» очень важны: дети хотят поделиться эмоциями.

— Вы подведомственный лагерь «Нижнекамскнефтехима». Какую роль играет предприятие в жизни лагеря?

— В первую очередь в наполнении детьми — потому что к нам заезжают дети работников «Нижнекамскнефтехима». У них есть возможность заехать в лагерь за небольшую стоимость — родители оплачивают 3 750 рублей за путевку на 21 день, остальные расходы берет на себя предприятие. Кроме этого, НКНХ присылает работников всех структурных подразделений и заводов для подготовки лагеря к лету. То есть чтобы дети заехали в чистые корпуса, на чисто убранную территорию. Нас курирует завод по производству бутилового каучука, и если у нас не хватает кадров, то завод решает эту проблему. Кроме этого, профсоюзный комитет каждый год выделяет средства на наши мероприятия или педагогическую программу.

Утро в лагере начинается с соревнований по разным видам спорта. Фото: Олег Тихонов

— Вы сказали, что у вас есть план развития лагеря на 10 лет. Что еще в него входит?

— Конечно, многое зависит от наличия средств, но если будут деньги, запланированы переделки в парковой зоне. Мы хотим сделать зону для детей в лесопарковой полосе. Она в шаговой доступности, но ходить там неудобно, мы сделаем там дорожки, беседки, освещение. Хотим, чтобы появилась еще одна футбольная площадка для детей помладше. Мне недавно пожелали, чтобы лагерь рос и повышался его статус, чтобы, став учреждением отдыха республиканского масштаба, он смог принимать детей из других городов, чтобы о нас и наших проектах знали и в России. Сейчас уже набирается команда детей, которые хотят заниматься в лагере круглый год. Например, у нас появилась своя детская команда КВН, которая ездит по республике и участвует в играх. Мы решили ее создать, чтобы развивать детей. И так мы хотим делать по многим направлениям, потому что девиз лагеря — «Будущее в наших руках».

Партнерский материал



Ксения Жаркова