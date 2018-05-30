«Мы знаем, что уже многие иностранцы купили до 10 тысяч билетов в Казань...»

Айболиты на ЧМ: работа сразу на два челленджа, связь по рации и волонтеры-переводчики

На чемпионате мира по футболу в Казани каждый день будут дежурить почти три сотни работников скорой медпомощи. Большая часть из них сконцентрируется на «Казань Арене», где по требованиям FIFA помощь должна быть оказана в течение трех минут после обращения. В целом, как заверили в Минздраве РТ, казанские медики уже прошли огонь, воду и медные трубы (работать во время крупных международных событий им не привыкать), поэтому к наплыву футболистов, болельщиков и гостей города готовы во всеоружии. Подробности — в материале «Реального времени».

На ЧМ после огня, воды и медных труб

На дежурство в Казани во время ЧМ ежедневно в общей сложности будут выходить 26 бригад скорой медицинской помощи, 25 мобильных медицинских бригад и сотрудники 12 медпунктов.

— Запланировали к участию 277 медицинских работников — это основной состав. В резерве у нас 48 человек на случаи, если кто-то из сотрудников внезапно заболел или у него случились форс-мажорные обстоятельства, — рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.

К работе на турнире готовятся 131 врач и 146 человек из среднего медперсонала. Для усиления казанской станции скорой медицинской помощи из близлежащих районов также привлекли фельдшеров скорой медпомощи. Основным требованием к сотрудникам, помимо профессиональной квалификации, стало знание иностранных языков. В Казани, заверил Фатихов, с этим проблем не возникнет, а помогать медикам снимать языковой барьер будут волонтеры.

— Отбор сотрудников мы начали уже к Кубку конфедераций, и те люди, которые будут работать, конечно, прошли, как мы говорим, огонь, воду и медные трубы. Участвовали в медицинском обеспечении Универсиады, чемпионата мира по водным видам спорта, Кубка конфедераций, многие съездили на Олимпиаду в Сочи, — рассказал заместитель министра здравоохранения РТ на пресс-конференции в ИА «Татар-информ». Для них, по его словам, созданы все условия: заключены контракты, организовано питание, закуплена специальная одежда, оснащены всем необходимым рабочие места.

Основная часть бригад медпомощи сконцентрируется на стадионе «Казань Арена». Фото Максима Платонова

Фан-фест как очередной челлендж для медиков

Основная часть бригад медпомощи сконцентрируется на стадионе «Казань Арена». Там будет 11 медпунктов, 18 мобильных бригад на трибунах и 16 бригад скорой медпомощи, пять из которых начнут работать в зоне «последней мили», одна — с волонтерами и в периметре «Казань Арены». Врачи будут использовать радиосвязь, протестированную еще на Кубке конфедераций. Всю информацию по рации будет получать в том числе главный врач соревнований. Им, кстати, как и на Кубке конфедераций, стал Арслан Валиев.

Обеспечение медпомощи на фестивале болельщиков у «Чаши» Ильдар Фатихов назвал еще одним челленджем. И не зря, ведь площадка фан-феста способна вместить 25 тысяч человек.

— Мы знаем, что уже многие иностранцы купили до 10 тысяч билетов в Казань — все они будут здесь. Поэтому очень важно оказать медицинскую помощь своевременно, доступно, качественно не только туристам, которые приехали, но и тем жителям нашего города, которые там будут находиться, — отметил замминистра здравоохранения.

По требованию FIFA на фан-фесте создали один медпункт на пять коек с реанимационной кроватью. По периметру площадки там организуют работу пяти медбригад, которые будут «первыми, кто придет на помощь». Общее количество медработников у «Чаши», в том числе и скорой помощи, составит 300 человек. Протестируют их работу 12 июня.

За иностранными футболистами присмотрят

Казань в качестве своей основной базы размещения выбрали три иностранные футбольные команды — Австралии, Колумбии и Японии. За каждой из них также закрепили по бригаде скорой медпомощи, которые будут постоянно находиться при футболистах с момента их прилета в Татарстан.

— Соответственно, вышли они с базы на тренировку — бригада стоит рядом. Несмотря на то, что у каждой команды есть свои врачи, если вдруг происходит что-то внештатное — мы готовы своевременно отреагировать и отработать эту внештатную ситуацию, — рассказал Ильдар Фатихов.

Закрепят по бригаде скорой помощи и у предматчевых отелей, а футбольные команды, заселившиеся в отель, тоже будут сопровождать по одной бригаде медработников.

В преддверии ЧМ для скорой помощи Казани закупили 45 новых автомобилей. Фото Максима Платонова



Инспекционные проверки FIFA прошли два казанских медучреждения — 7-я городская клиническая больница и РКБ. Приемные отделения в них готовы принять все клиентские группы уже со 2 июня. Там развернули дополнительный коечный фонд и открыли специальное отделение, куда будут поступать все иностранцы и гости города. Их готовы принять инфекционная больница, Республиканская офтальмологическая больница и Республиканская стоматологическая поликлиника.

В преддверии ЧМ для скорой помощи Казани закупили 45 новых автомобилей, а для ликвидации последствий возможных ЧП совместно с Республиканским центром медицины катастроф провели 10 учений.

— Вся система здравоохранения Казани на сегодняшний день готова принять любого гостя, потому что здесь будут не только иностранцы, но и жители Российской Федерации. Конечно, они могут обратиться в любую поликлинику, в любой стационар — всем даны соответствующие поручения и поставлены необходимые задачи, — отметил заместитель министра здравоохранения РТ.

В том числе соблюдены все условия, выставленные FIFA. Главный врач соревнований в Казани Арслан Валиев рассказал, что все сотрудники, отвечающие за здоровье участников и болельщиков ЧМ, прошли специальное обучение. По его словам, FIFA требует, чтобы с момента обращения за медпомощью на стадионе до ее оказания прошло не более трех минут. В Татарстане, как выяснилось, врачи укладываются в промежуток от одной до двух минут. Еще одно требование касается госпитализации — от объекта проведения мероприятия до стационара скорая помощь должна довезти пациента в пределах 15 минут. Так как «Казань Арена» и площадка фан-феста находятся недалеко от 7-й городской больницы, а РКБ — от мест проведения предматчевых тренировок и мест проживания игроков, во время тестирования скорая помощь укладывалась в эти 15 минут даже без включения мигалки и сирены, заверил Валиев.

С ВИЧ и СПИДом все стабильно

Отдельно спикеры остановились на том, как обстоят в Татарстане дела с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией — подобные вопросы, как оказалось, часто возникают к принимающим городам. По туберкулезу, по словам Фатихова, в республике наблюдается тенденция по снижению заболеваемости и смертности, а в целом эти показатели на треть ниже, чем по России.

Ежегодно в Татарстане обследование на ВИЧ проходит около 30% населения. Фото Максима Платонова

— Что касается ВИЧ-инфекции, у нас в республике реализуется комплекс мер по предупреждению распространения инфекции на основе межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти, федеральных структур, институтов гражданского общества, — рассказал Ильдар Фатихов. В том числе проводится порядка 7 тысяч экспресс-тестирований в год.



Кроме того, ежегодно в Татарстане обследование на ВИЧ проходит около 30% населения, и с каждым годом увеличивается охват обследованием людей из группы риска. НКО же в рамках профилактики работают с более чем 9 тысячами наркоманов и ВИЧ-позитивных граждан.

Фатихов уверенно заявил, что никаких проблем как в части обеспечения лекарствами и лечения, так и в части создания возможности тестирования в республике нет.

Деньги налогоплательщиков не тронут

Спикеры пресс-конференции основательно подготовились ко встрече с журналистами, поэтому, например, главный врач соревнований Арслан Валиев сам поднял тему оплаты медуслуг — мол, иногда он слышит возмущение по поводу того, что происходит это за счет налогоплательщиков. Спикер пояснил, что по закону оказание экстренной помощи оплачивается из бюджета России, а остальные случаи — либо страховые, либо, при отсутствии полиса ОМС, — из собственных средств пациента.

— Я веду речь сейчас об иностранных болельщиках и даже игроках команд. То есть FIFA, даже несмотря на то, что они настолько опекают своих игроков, членов национальных футбольных ассоциаций, сами говорят своим подопечным: «Если у вас будет плановая медицинская помощь, то будьте готовы ее оплатить. В этом плане все наши клиники готовы принять кредитные карты, пластиковые карты и взаимодействовать со страховыми компаниями, — пояснил Валиев.

Здесь остается только надеяться, что за собственные деньги иностранцы не увидят того, что иной раз наблюдают в больницах жители города. Ну а в возможностях оказания первой медпомощи в столице республики, уже неоднократно наученной в рамках предыдущих крупных мероприятий, сомневаться не приходится.

Спикер пояснил, что по закону оказание экстренной помощи оплачивается из бюджета России, а остальные случаи — либо страховые, либо, при отсутствии полиса ОМС, — из собственных средств пациента. Фото Максима Платонова

Резюмируя, заместитель министра здравоохранения Ильдар Фатихов так описал свое видение работы медицинских служб на ЧМ:

— На самом деле, мы всегда говорим так — это праздник для людей, для спортсменов, для нас самих. Здесь результатом будет тот факт, что о нас меньше вспоминают. Мы свою работу будем делать тихонечко, качественно — это самое главное. А люди пусть думают о спорте, о спортивных результатах. А мы уже будем в стороне, незаметно делать свою работу.