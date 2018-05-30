Юрий Уткульбаев задержал «Нефтехимик» в ПФЛ на год. Фанаты просят Ситчихина «на царство»

Стараниями спонсоров у клуба конкурентный состав, но результата нет. Кто в ответе?

Не секрет, что ожидания от выступления футбольного «Нефтехимика» в прошедшем сезоне были несколько иными, чем занятая в итоге шестая позиция в турнирной таблице с 14-очковым отставанием от лидера. Нижнекамский клуб все-таки планировал побыстрее вернуться в ФНЛ, хотя и не озвучивал громко эту цель. Однако подопечные Юрия Уткульбаева неплохо провели весеннюю часть чемпионата — даже показалось, что в следующем сезоне у команды вполне радужные перспективы. О том, как все же следует оценивать прошедший год жизни «Нефтехимика», — в материале «Реального времени».

«Холодный душ» и первая победа в 7-м туре

Старт чемпионата выдался для «Нефтехимика» ужасным. Сначала две ничьи с ижевским «Зенитом» и саранской «Мордовией», затем поражения от заклятых соседей из «КАМАЗа», а также от новотроицкой «Носты». Пропущенный тур и ничья с «Челябинском» болельщикам оптимизма не добавили, и только в следующем, седьмом по счету туре нижнекамцы наконец взяли первые три очка в сезоне. Почин был сделан в Самаре в игре против дублеров «Крыльев Советов» — 3:2.

После этого подопечные Юрия Уткульбаева воспрянули духом и выдали серию из семи беспроигрышных матчей с общим счетом 17:3. Под горячую руку «Нефтехимика» попали такие крепкие команды, как «Сызрань» и «Лада-Тольятти». Казалось, что именно от нижнекамцев потерпит свое первое поражение в сезоне лидер первенства «Мордовия». Но чуда не произошло, и вслед за ничейным результатом к «Нефтехимику» пришла новая волна поражений. На перерыв в чемпионате нижнекамцы уходили, практически потеряв шансы побороться за высшие ступени турнирной таблицы.

И сколько бы ни находил объективных причин происходящему тренерский штаб, результат обычно спрашивают с него. Говорить, скажем, о нехватке времени на подготовку к сезону в данном случае как-то нелепо. Та же «Мордовия», которая решила задачу выхода в ФНЛ, каким-то образом успела подготовиться к сезону. И дело здесь необязательно в финансировании. В обоих случаях команды собирались с нуля, и мастеров в нынешнем составе «Нефтехимика» хватало. Стараниями спонсоров «Нефтехимика» у клуба весьма приличный бюджет для ПФЛ. Однако «Мордовия» будет в следующем сезоне в ФНЛ, а Нижнекамск застрял во «втордиве» еще на год.

Даже обидное поражение в последнем матче сезона от «Зенита-Ижевск» не испортило общую картину. «Нефтехимик» нащупал игру, которая приносит необходимый результат, а большего от нижнекамского клуба этой весной и не требовалось. Фото fcnh.ru



Весенний отрезок — миф или реальность?

Длительные зимние сборы должны были стать определяющими для нижнекамского клуба. С одной стороны, оставшаяся часть сезона ничего для команды уже не значила, но с другой, именно весенний отрезок должен был дать ответ на главный вопрос: есть ли вообще перспективы у «Нефтехимика» с этим тренерским составом?

При этом в структуру команды был приглашен не менее опытный наставник Андрей Ситчихин, который возглавлял «молодежку» «Рубина» с декабря 2015 года. Этот ход взбудоражил болельщиков «Нефтехимика», что вполне объяснимо: фигура Ситчихина, защищавшего цвета нижнекамского клуба на протяжении почти 15 лет, для них куда ближе. К тому же на уровне молодежного первенства РФПЛ (которое вряд ли слабее ПФЛ) Ситчихин зарекомендовал себя как специалист, способный не только наладить игру, но и, главное, давать результат.

Поражение в первом после зимней паузы матче с «Челябинском», естественно, лишь активизировало настроения «за Ситчихина». В комментариях в аккаунтах клуба в соцсетях болельщики то и дело оставляли нелицеприятные отзывы об игре команды. Подключились даже бывшие игроки нижнекамцев Алексей Домшинский и Леонид Решетников, поставившие под сомнение профессиональные качества действующего тренерского штаба. Но, как писало «Реальное время», делать выводы тогда было рано.

И поводов для критики Уткульбаев больше не давал. За удручающими тремя поражениями подряд (с учетом концовки осенней части) последовали две убедительные победы над «Крыльями-2» (4:0) и «Ладой» (2:0). Далее должны были обыгрывать «Сызрань», но пропустили на последних минутах второй гол — пришлось довольствоваться ничейным результатом. Последовавшие за этим победы над «Волгой», «Оренбургом-2» и «Уралом-2» довели беспроигрышную серию команды до шести матчей. И даже обидное поражение в последнем матче сезона от «Зенита-Ижевск» не испортило общую картину. «Нефтехимик» нащупал игру, которая приносит необходимый результат, а большего от нижнекамского клуба этой весной и не требовалось.

Из четырех новобранцев в весенней части чемпионата проявил себя лишь один — возрастной (36 лет) Андрей Бочков (справа). Фото фклада.рф

Зимние новички не прижились

Особого внимания заслуживают при этом три обстоятельства. В первую очередь речь о зимних новичках. Зимой «Реальное время» подробно писало о состоянии дел в клубе. Руководство сделало все возможное для укрепления состава, накупив в соответствии с требованиями тренерского штаба и опытных, и перспективных игроков. Но из четырех новобранцев в весенней части чемпионата проявил себя лишь один — возрастной (36 лет) Андрей Бочков. Возраст, однако, не помешал ветерану отыграть все матчи «от звонка до звонка» и быть важной составляющей игровой схемы Уткульбаева. Остальные трое в основном полировали скамейку запасных, изредка появляясь на поле на несколько десятков минут. Больше всех разочаровал Ферапонтов, который казался довольно перспективным игроком. Все это минус для акций главного тренера, который не сумел раскрыть новичков.

Также стоит остановиться на травме ведущего центрального защитника команды Сергея Морозова. В свое время он выигрывал вместе с Прудниковым и Сапетой юношеский чемпионат Европы, а сейчас цементирует защитные порядки «Нефтехимика». Весну Сергей пропустил, выбыв на долгий срок с травмой. Игроки как могли поддерживали своего капитана, но его отсутствие все равно сказывалось на игре нижнекамцев. Почти все голы, пропущенные «Нефтехимиком», стали результатом проигранных верховых единоборств. В этом компоненте игры защитникам не хватало то ли игрового мастерства, то ли банально роста. Морозов проблему частично закрывал, но в его отсутствие тренерский штаб так и не нашел способа залатать эту дыру.

Третий момент наиболее неприятный. «Нефтехимик» в прошедшем сезоне оказался одним из тех немногих коллективов, которые сумели отнять очки в обоих матчах с «Мордовией». Но вместе с тем подопечные Уткульбаева дважды проиграли своим принципиальным соперникам — «Носте» и «КАМАЗу». Кроме того, они уступили «Челябинску», который стал главным открытием весны. При этом обе длинные беспроигрышные серии нижнекамцев пришлись на матчи с дублерами или признанными аутсайдерами.

Корреспондент «Реального времени» попросил главного тренера команды прокомментировать ситуацию в целом, однако публиковать этот комментарий не представляется возможным — Уткульбаев был краток и даже груб. Все это наводит на мысль, что Юрий Анварович крайне недоволен прошедшим сезоном.