Чудес не бывает: суровый челябинский футбол по весне сильнее тактических изысков «Нефтехимика»

Созидательная игра Юрия Уткульбаева в ПФЛ приживается с трудом

Фото: Андрей Ткаченко

В зоне «Урал-Приволжье» Профессиональной футбольной лиги наконец-то возобновился текущий сезон. После пяти месяцев тренировочных сборов выход команд на зеленый газон ожидался с особым нетерпением. Нижнекамскому «Нефтехимику» повышение в классе в этом году уже не светит — подопечные Юрия Уткульбаева готовятся к качественному рывку в следующем сезоне. Нижнекамцы тяжело начали весеннюю часть чемпионата, уступив (0:2) в Челябинске клубу с одноименным названием. Все подробности игры — в материале «Реального времени».

Изменения коснулись и нижнекамцев

С момента последнего матча «Нефтехимика» в ПФЛ прошло уже более пяти месяцев. По сути, весенняя часть первенства в таких условиях превращается в отдельно взятый турнир. И неудивительно, что половина команд изменилась практически полностью, а одна и вовсе отказалась от продолжения чемпионата. Если перед началом сезона снялся коллектив из Кирова, то сейчас та же участь постигла зеленодольский «Анжи-Юниор», исчезновение которого было таким же неожиданным, как и появление на свет.

«Нефтехимик» зимний перерыв провел без серьезных перетрясок. Все руководители и представители тренерского штаба остались на местах. Из потерь среди футболистов можно вспомнить лишь переход Марата Сагирова в «Ладу» и возвращение в «Рубин» Никиты Торгашова. При этом состав успел пополниться видными игроками, способными усилить нижнекамский клуб. В команду пришли многоопытный Андрей Бочков из «Волгаря», лучший бомбардир «Анжи-Юниор» Артур Гилязетдинов и лидер нападения эстонской «Нарвы» Илья Ферапонтов.

Тренерский штаб во главе с Юрием Уткульбаевым провел несколько полноценных тренировочных сборов. За время пребывания в Турции команда успела провести несколько контрольных матчей, причем с представителями других стран, что с клубами ПФЛ случается не так часто. Впрочем, как говорил сам Уткульбаев в интервью «Реальному времени», перед «Нефтехимиком» не стоит задача выхода в ФНЛ по итогам нынешнего сезона. Так что готовились игроки скорее для следующего розыгрыша, и поражение 0:3 в последней контрольной встрече сборов в Казани от челнинского «КАМАЗа» не должно расстраивать болельщиков клуба.

Как говорил Юрий Уткульбаев, перед «Нефтехимиком» не стоит задача выхода в ФНЛ по итогам нынешнего сезона. Фото Максима Платонова

Начинать весну с соседями

Первый матч весенней части сезона «Нефтехимику» предстояло провести на выезде в Челябинске против одноименной команды. Коллектив, в котором поменялся главный тренер, не претерпел серьезных изменений — его покинул лишь нападающий Марат Быстров, на место которого были дозаявлены несколько молодых игроков. Подобная картина довольно привычна для «Челябинска», который полагается в основном на местные кадры.

Между тем команды подходили к очной битве, будучи соседями по турнирной таблице: челябинцы опережали «Нефтехимик» на одно очко. Однако никаких иллюзий относительно перспектив в чемпионате они уже не питают. Все прекрасно понимают, что догнать финансово обеспеченную «Мордовию», которой в преддверии чемпионата мира необходимо пробиться хотя бы в ФНЛ, практически невозможно. К тому же конкуренты и сами «боятся» этой погони — пример «Сызрани», расставшейся со своими лидерами, тому подтверждение.

Вот и приходится клубам искать новые вызовы в каждом из оставшихся матчей, которых в календаре у «Нефтехимика» из-за ухода из первенства «Анжи-Юниора» стало на один меньше. Для «Челябинска» заветной целью сейчас является повторение прошлогоднего результата, когда уральцы завоевали бронзовые медали. А нижнекамцы, в свою очередь, постараются идти от игры к игре, отрабатывая свои тактические схемы и тренерские решения с прицелом на будущий сезон. Ведь известно, что амбициозное руководство клуба довольствоваться в стратегическом плане уровнем ПФЛ не намерено.

Для «Челябинска» заветной целью сейчас является повторение прошлогоднего результата, когда уральцы завоевали бронзовые медали первенства. Фото Андрея Ткаченко



Не хватило «дядьки» Морозова в защите

При просмотре матчей ПФЛ частенько возникает ощущение некоторой зависти к болельщикам выступающих в лиге команд. Вот уж где действительно не встретишь «случайных прохожих», любителей делать селфи и модных красавиц. Здесь собираются люди, для которых название клуба не пустой звук. Некоторые даже умудряются ездить с командой на выезды, правда, таковых, к сожалению, не так много даже в РФПЛ.

На суд зрителей, собравшихся в этот вечер на «Центральном», тренеры выставили не совсем оптимальные составы. У хозяев отсутствовали Дмитрий Смирнов, Артем Гафнер и Никита Жданкин, а «Нефтехимик» не мог рассчитывать на услуги центрального защитника Сергея Морозова, а также новичков команды Артура Гилязетдинова и Олега Ферапонтова. Особенно огорчала потеря Морозова, основополагающего игрока обороны. Вместо него пару с Куликовым составил Потапов, сыгравший до этого чуть более 200 минут в сезоне.

В центре поля тренерский штаб «Нефтехимика» сделал ставку на опыт и в компанию к капитану команды Канаеву отрядил Бочкова. По краям действовали Шадрин и Стешин, которые по ситуации смещались вперед в качестве третьего нападающего и увеличивали плотность на чужой половине поля. В атаке с первых минут вышла пара форвардов Уридия — Каменщиков, где Мераби предлагалось чаще передвигаться в сторону флангов.

«Нефтехимик» ринулся было отыгрываться, однако несколько неудачных попыток заставили команду заметно нервничать. Фото Андрея Ткаченко



Скучное течение первого тайма иногда разряжали дальние удары команд, но, к огорчению немногочисленной публики, они были неточными. На 35-й минуте неразберихой в центре защиты «Нефтехимика» воспользовался полузащитник хозяев Сергей Игнатьев, отправивший первый мяч в сетку ворот Малашенко — 1:0. В данном случае как раз и сказалась нехватка Морозова, в отсутствие которого в центре защиты случались постоянные провалы при верховых атаках соперника.



У «Нефтехимика» все будет хорошо

Кроме всего прочего, у «Нефтехимика» были проблемы с подбором мяча после верховых единоборств, и на 50-й минуте матча это тоже дало о себе знать. После розыгрыша очередного углового у ворот Малашенко защитники отбили мяч на линию штрафной. Там в одно касание пробил Андрей Бирюков, а на добивание поспел Игнатьев, оформивший дубль — 2:0. Для полузащитника «Челябинска» это уже 7-й гол в чемпионате — он занимает второе место в списке лучших бомбардиров первенства.

Сразу после этого «Нефтехимик» ринулся было отыгрываться, однако несколько неудачных попыток заставили команду заметно нервничать. Разрывы между линиями стали намного ощутимее, и скорее «Челябинск» мог забить третий гол, чем гости распечатать ворота Глазкова. Серьезно подвел команду Бочков, несколько раз терявший мяч на ровном месте как на чужой, так и на своей половине поля. Это было следствием большого желания игрока взять на себя бремя лидера, однако пока у «Нефтехимика» не все в порядке с организацией игры.

На 70-й минуте тренерский штаб нижнекамцев решился на перестановки в атаке. На поле появились новичок команды Мартынович, а также бывший игрок «Челябинска» Холодов. Ушел с поля и Каменщиков, который на пару с Уридией совершенно потерялся во втором тайме. После этих изменений «Нефтехимик» ожил, но спасти игру, как в матче первого круга, гостям не удалось.

Со временем игроки из Нижнекамска должны получить необходимый запас прочности и начать побеждать за счет более комбинационного футбола. Фото Андрея Ткаченко

Несмотря на поражение, посыпать голову пеплом не стоит. Подопечные Уткульбаева смотрелись неплохо и ни разу не сбились на навал, стараясь играть в созидательный футбол. «Челябинск» заметно упрощал свою игру, прибегая к дальним забросам и стремясь постоянно зарабатывать стандартные положения. Очевидно, что с течением времени игроки из Нижнекамска должны получить необходимый запас прочности и начать побеждать за счет более комбинационного футбола. А прямо сейчас ждать от команды больших подвигов, к сожалению, невозможно.

Зульфат Шафигуллин