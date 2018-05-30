От Эрсберга до Умарка: пятерка самых ярких легионеров в истории «Салавата»

В логове «куниц» всегда водились яркие «варяги»

В новейшей (временами — чемпионской) истории «Салавата Юлаева» всегда немалую роль играли зарубежные хоккеисты. За последние 11 сезонов через команду прошел целый караван легионеров — очень разных как в игровом, так и в зрелищном плане. Наверняка и в текущее трансферное окно менеджмент клуба выловит на рынке парочку ярких иностранных игроков. А пока спортивная редакция «Реального времени» вспоминает самых ярких легионеров в истории уфимского клуба.

«Золотой» скандинав вратарь Эрик Эрсберг

Последним легионерским приобретением «Салавата Юлаева» был финский голкипер Юха Метсола, перешедший в стан уфимцев из хабаровского «Амура». Интересно, что самым первым вратарем-легионером в «Салавате» тоже был финн. Звали его Йони Пуурула, играл он еще в Суперлиге России в сезоне 2004/2005, успел провести за уфимский клуб 24 игры и пропустить в них 61 шайбу. Затем «Джони» перебрался как раз-таки в «Амур», после которого разочаровался в российском чемпионате и отправился домой.

После него пришел Милан Гниличка, тоже голкипер. Чех запомнился уфимским болельщикам не только сомнительной для русского слуха фамилией, но и умением получать призы, не выходя на лед. Гниличка, что называется, поймал момент. В последний год существования Суперлиги его позвали в уфимскую команду, где в то время ворота защищал нынешний тренер вратарей Вадим Тарасов. Кроме него в обойме «Салавата» был хорошо известный в отечественном хоккее Александр Еременко. Тарасов получил травму, а Гниличка сыграл всего 10 игр, в которых пропустил 19 шайб. Это не помешало ему стать чемпионом России под руководством Сергея Михалева. Яркая, как вспышка, хотя и такая же короткая строка в карьере Милана.

Ну а самым надежным вратарем-легионером был и остается Эрик Эрсберг. Швед провел за «Салават» 68 игр, пропустил в них 140 шайб и 11 раз сыграл «на ноль». В его активе единственный в истории «юлаевцев» Кубок Гагарина в сезоне 2010/2011, в котором, кстати говоря, Гниличка завершил спортивную карьеру. Может быть, Метсола, самый миниатюрный вратарь «Салавата Юлаева», перекроет достижения своего соседа-скандинава?

За «Салават» чех отыграл 381 матч, что также является уфимским рекордом для легионеров. Фото sovsport.ru



«Железный дровосек» защитник Мирослав Блатяк

Защитников в «Салавате» было немало, но больше всех запомнился, как ни странно, снова чех. Умеют эти парни быть тихими и незаметными, но одерживать победы. Речь о «железном» Мирославе Блатяке. В 2007 году Мирослав подписал контракт с уфимским клубом, в составе которого в том же сезоне стал чемпионом России. После Блатяк отыграл в Уфе еще четыре сезона. Проведя в том самом победном сезоне 2010/11 72 матча и став самым результативным защитником клуба — 35 (13+22) очков.

За «Салават» чех отыграл 381 матч, что также является уфимским рекордом для легионеров. И не таким уж тихим и мирным был Блатяк — 155 минут он провел в штрафном боксе, что также является «юлаевским» рекордом среди защитников, но уже со знаком минус. На международной арене, к слову, Мирослав имеет полный комплект медалей чемпионатов мира — серебро Латвии-2006, золото Германии-2010 и бронзу шведско-финского чемпионата-2012.

Всего в 146 матчах за «Салават» Торесен набрал 155 очков, это бомбардирский рекорд. Фото hcsalavat.ru

«Уфимский викинг» нападающий Патрик Торесен

Еще один крутой иностранец-юлаевец имеет в своей коллекции Кубок Гагарина — это, как частенько говорил известный башкирский комментатор Азамат Муратов, Патрик «Наше все» Торесен.

Патрик — единственный норвежец в истории уфимского клуба. «Викинг» пришел в «Салават» летом 2009 года. Их связка с Александром Радуловым, самой яркой отечественной звездой в рядах уфимцев, в те годы была сильнейшей во всей КХЛ. Всего в 146 матчах за «Салават» Торесен набрал 155 очков, это бомбардирский рекорд.

Патрик завоевал Кубок Гагарина в 2011-м и после этого перебрался в Питер, где уже со СКА повторил золотой уфимский успех, но лишь через 3 года — в сезоне 2014/15. Был у него шанс взять и третий Кубок Гагарина, но в прошедшем сезоне СКА, как мы помним, не смог конвертировать богатые вложения в желаемые достижения — трофей достался Казани.

Про свой 70-й номер на спине Теему говорил так: «В юности я выступал под 35-м номером, а во взрослом хоккее решил удвоить эту цифру». Фото hcsalavat.ru



«Человек с зеленым сердцем» нападающий Теему Хартикайнен

Вернемся в наши дни, к действующим звездам «Салавата». Безусловно, неизгладимый след в «зеленых сердцах» оставил Теему Хартикайнен. В послужном списке Харти всего три клуба — финский «КалПа», где он начинал взрослую карьеру (2006—2010), заокеанский «Эдмонтон Ойлерз» и российский «Салават Юлаев».

В Уфе финский «Тимур» со своей командой рисует звездочки подбитых соперников уже на протяжении 5 лет. За это время он сыграл 318 матчей, в которых забил 90 шайб и сделал 126 результативных передач. В среднем за игру финский форвард проводит почти по периоду на льду. И, как видно из статистики, не просто отбывает номер, а добывает очки. Коэффициент полезности у него «плюс 45». На счету Теему 17 победных шайб «Салавата Юлаева».

В завершившемся сезоне Хартикайнен совместно с земляком Йонаасом Кемппайненом и шведом Линусом Умарком получил приз КХЛ лучшей легионерской тройке. Про свой 70-й номер на спине Теему говорил так: «В юности я выступал под 35-м номером, а во взрослом хоккее решил удвоить эту цифру». Уфимские болельщики ждут от него максимального увеличения и бомбардирского счета.

Всего же в КХЛ у Умарка уже 338 игр, в которых он забросил 97 раз и 199 раз отдавал точные передачи. Фото hcsalavat.ru



«Рыжая борода» нападающий Линус Умарк

Наконец, Линус Умарк, который в представлении не нуждается. Это одна из самых ярких звезд за всю историю КХЛ. В «Салавате» рыжий бородач появился в 2015 году. А до этого было время, когда «волшебник», который тогда еще учился «чудесить», выступал вместе с Хартикайненом в «Эдмонтоне». Так что в Уфу он уже попал к своему другу.

Но свою кахаэловскую карьеру Линус начинал в московском «Динамо» в 2009 году. В тот единственный свой сезон в свитере «бело-голубых» он набрал 36 очков (20+16). В «Йокерите», более близком по скандинавскому духу, Умарк также отыграл один сезон, набрав в нем уже 46 очков. В «Салават Юлаеве» самым результативным из трех стал для него первый сезон — тогда он набрал 73 очка. В завершившемся сезоне на его счету 72 очка, но и провел он на 10 игр меньше. Всего же в КХЛ у Умарка уже 338 игр, в которых он забросил 97 раз и 199 раз отдавал точные передачи. Полезность у него несколько ниже, чем у Харти — 30, но это из-за горячего характера, который как нельзя лучше выражает его горящая клюшка на одном из «Матчей всех звезд» КХЛ.

Кстати, на счету Линуса 16 победных шайб в КХЛ, четыре из которых — в регулярке 2017/18. Пока ни Харти, ни «Волшебник» не смогли добыть для «Салавата» и для себя главного трофея Континентальной хоккейной лиги, но время еще есть. Хотя оба уже не молоды.