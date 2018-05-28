«А судьи кто?»: команда «юристов-варягов» заработала в Марий Эл в полтора раза больше «маркеловских»

В марийских лидерах — эффективные «семейные тандемы»

После ареста прежнего главы Марий Эл Леонида Маркелова, за которым последовало выкорчевывание из местной власти «маркеловских бояр и людей», в новом составе правительства республики оказались практически одни новички (только двое были во власти в 2016 году). Личный доход 22 марийских министров составил в прошлом году 50,1 млн рублей, совокупный доход (вместе с супругами), однако, в два раза больше — 103,5 млн рублей. Личный доход команды «варягов» во главе с Александром Евстифеевым оказался в полтора раза выше доходов 2016 года «маркеловских министров». Среди самых богатых министров — экс-судьи Арбитражного суда Московской области и «птенцы гнезда Кириенко». Подробнее — в материале «Реального времени».

Новая команда заработала больше прежней

В среднем каждый министр заработал в прошлом году 2,3 млн рублей или 190 тыс. рублей в месяц. При средней зарплате по региону за 2017 год в 25,7 тыс. рублей марийский министр в среднем зарабатывает в семь раз больше обычного работника республики.

Отметим, что доход новой команды «варягов» во главе с Александром Евстифеевым, пришедшим на смену Леониду Маркелову, гораздо выше доходов 2016 года «маркеловских министров»: тогда он составил всего 30,5 млн рублей, а совместный с супругами доход — всего 37 млн. Таким образом, «евстифеевские» заработали более чем в полтора раза больше «маркеловских» (у них 50,1 млн рублей), а по семейному доходу — почти в три раза больше( 103,5 млн рублей)!

Самый высокооплачиваемый министр МЭ — не ее глава, а министр промышленности, экономического развития и торговли Дмитрий Пугачев, лично задекларировавший за 2017 год 6,6 млн рублей



Новый министр промышленности — бывший директор «дочки» НКНХ с богатой женой

Самый высокооплачиваемый министр МЭ — не ее глава, а министр промышленности, экономического развития и торговли Дмитрий Пугачев, лично задекларировавший за 2017 год 6,6 млн рублей. Его супруга заработала 27,5 млн рублей, соответственно в рейтинге по совместному доходу чета Пугачевых тоже занимает первое место. В собственности семьи квартира на 133,4 кв. м, на жену записаны два земельных участка на 2,8 тыс. кв. м и два жилых дома на 600 кв. м. В гараже у министра стоят Skoda Octavia и Porsche Cayenne Diesel, у супруги — Land Rover Range Evoque.

Пугачев приехал в МЭ в июле 2017 года, когда был приглашен временно исполняющим обязанности главы республики Александром Евстифеевым, так же временно возглавить Министерство экономического развития и торговли, превратившееся в итоге в Министерство промышленности, экономического развития и торговли. Пугачев — «молодой технократ» (39 лет), о котором мало что известно. Начинал он свою карьеру в 2001 году, координируя «в управлении нефтехимических производств работу холдинга с ОАО «Сибур-Нефтехим». Какого именно холдинга, можно только догадываться по строчкам биографии: с 2002 по 2008 год он работал в ГК «Ай Прайз», дослужившись до директора по коммерческим вопросам ООО «Нижнекамскнефтехим-Дивинил» и исполнительного директора ООО «Саратовский фенол». «Нижнекамскнефтехим-Дивинил» — компания, созданная в 2004 году «Нижнекамскснефтехимом» и ООО «Импэкснефтехим-Кама» (сегодня на 100% принадлежит НКНХ). В сети и сегодня можно найти полурекламный материал 2007 года за подписью Дмитрия Пугачева, директора по коммерческим вопросам «Нижнекамскнефтехим-Дивинил», где отмечаются главные потребители бутадиена компании — ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Сибур-Холдинг», ОАО «Ефремовский завод синтетического каучука», ОАО «Казанский завод синтетического каучука», ОАО «Синтез-каучук», а также планы «НКНХ-Дивинил» выйти на рынок каучуков в качестве трейдера. В 2008—2009 годах Пугачев поработал чиновником, сначала замдиректора департамента инвестиционных проектов Минрегиона РФ, затем уже просто директором. С 2009 по 2015 год трудился в структурах «Транснефти».

На своей новой должности Пугачев пока мало чем прославился — разве что в начале 2018 года выступил с докладом о новой Стратегии развития Марий Эл до 2030 года, заявив, что планируется ввод жилья на 506 тыс. кв. м, рост среднедушевых денежных доходов в месяц до 41,4 тыс. рублей и ожидаемой продолжительности жизни — до 74,6 лет. Главной целью стратегии новый министр назвал «развитие человеческого капитала как условия формирования динамично развивающегося субъекта РФ с комфортными условиями и высоким качеством жизни».

На втором месте рейтинга по совместному доходу Андрей Костенко, вице-премьер правительства Марий Эл



Постпред из старой гвардии заработал с женой 22 млн рублей

На втором месте рейтинга по совместному доходу Андрей Костенко, вице-премьер правительства Марий Эл, постпред республики при президенте РФ (сохранивший свое место со времен Маркелова). Хотя сам он задекларировал за 2017 год лишь 1,85 млн рублей, его супруга заработала 20,2 млн рублей (и такое положение уже не первый год). Несмотря на заработки супруги, в закромах семьи почти шаром покати: нет ничего, кроме квартиры на 50,7 кв. м и 1/3 доли квартиры на 77,8 кв. м. Да еще в гараже стоит Toyota RAV-4.

О Костенко известно лишь то, что о нем неизвестно почти ничего. Выпускник МГУ, он много лет проработал замруководителя межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №6 (московская структура). Его назначение Леонидом Маркеловым постпредом при президенте РФ вызвало в республиканских кругах недоумение: малоизвестный человек пришел на место влиятельных Сергея Сёмкина и Александра Моклакова (близкого к Юрию Лужкову), которые, впрочем, если чем и запомнились, так это коррупционными и некоррупционными скандалами.

Сразу после ареста своего шефа Костенко фактически открестился от Маркелова. Так, 21 апреля он присутствовал на встрече в Москве, посвященной «разгулу коррупции в Марий Эл», вместе с советником центрального аппарата Российской организации содействия спецслужбам и правоохранительным органам (РОССПО) и экспертом комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Алексеем Семейщевым. На встрече Семейщев «предупредил зампредседателя правительства Марий Эл Андрея Костенко о необходимости крайне тщательно подходить к коррупционному наследию Леонида Маркелова». Сам Костенко отметил, что постпредство активно продвигает в Москве инвестпроект в сфере туризма, но Семейщев посоветовал «крайне осторожно подходить к данной теме» (очевидно, из-за ее коррупционной составляющей). После этой крайне странной встречи о Костенко ничего слышно.

Тройку богатейших чиновников республики замыкает ее главный «варяг» — новый глава республики Александр Евстифеев



Бывший судья и «человек Кириенко»

Тройку богатейших чиновников республики замыкает ее главный «варяг» — новый глава республики Александр Евстифеев, задекларировавший за 2017 год 6,2 млн рублей, вместе с супругой — 6,7 млн рублей, что в два раза больше до занятия им должности главы МЭ. Несмотря на относительно небольшой доход, в собственности у семьи Евстифеева три земельных участка общей площадью 118,2 тыс. кв. м, две квартиры на 362 кв. м, дом на 347,7 кв. м и четыре гаража на 127,2 кв. м. Ездит глава МЭ на Mercedes-Benz S-класса.

Евстифеев юрист, в 1980—2000 годах он работал преподавателем Свердловского юридического института. В 2000—2002-м будущий сменщик Маркелова занимал пост заместителя полпреда президента РФ в ПФО, когда им был Сергей Кириенко, координируя при этом «приведение законов пятнадцати субъектов РФ в соответствие Конституции РФ и федеральному законодательству». Следующие 2 года был представителем администрации ЯНАО в Совете федерации, где занимал должность председателя комитета по правовым и судебным вопросам. С 2004 по 2012 год возглавлял 9-й арбитражный апелляционный суд (Москва). В 2014 году президентом РФ был назначен главой Арбитражного суда Московской области. В сентябре 2017 года одержал победу на выборах главы Марий Эл, набрав на них 88,27% голосов избирателей.

После своего избрания Евстифеев сократил число вице-премьеров, вместо десяти их стало семь (при этом вице-премьер не возглавляет параллельно то или иное министерство). Одним из главных нововведений нового главы региона стала реструктуризация и переименование министерств: так, МЭРТ, как мы уже выяснили, стало Министерством промышленности, экономического развития и торговли, а бывшее Министерство промышленности, транспорта и дорожного хозяйства, основанное Маркеловым в 2010 году, соответственно, потеряло «промышленность». Минюст стал Министерством внутренней политики, развития местного самоуправления и юстиции. В отдельный орган было выделено Управление делами главы и правительства Республики Марий Эл. И так далее. План новой структуры власти дотошный юрист Евстифеев отправлял на согласование в Москву.

Рост производства в 2017 году составил 9,4%, зарплата выросла на 8,8%, но при этом объем строительства упал на 19,4%, было ликвидировано 108 строительных организаций. Снизились грузовые (на 20%) и пассажирские (на 35,4%) перевозки, количество зарегистрированных преступлений выросло на 13,8%. Через год правления Евстифеева РМЭ занимает последнее место по инвестиционной привлекательности в Приволжском федеральном округе. По данным «Реального времени», новая власть удивительно быстро сращивается с остатками маркеловской управленческой команды, а Евстифеев и до сих пор не познакомил население с большими структурными проектами.

На четвертом месте еще один «варяг», пришедший с Евстифеевым, — Наталья Севостьянова, министр госимущества Марий Эл



На расстрельной должности главы Минимущества — «бунтовщица» из Арбитражного суда Московской области

На четвертом месте еще один «варяг», пришедший с Евстифеевым, — Наталья Севостьянова, министр госимущества Марий Эл, заработавшая в 2017 году 5,6 млн рублей. В собственности у нее дом на 251,6 кв. м на участке в 2 тыс. кв. м (якобы, это «шикарный особняк у озера в Рузском районе» Московской области).

Севостьянова тоже юрист, всю жизнь она проработала в судах Москвы, с 2000 года была судьей Арбитражного суда Московской области, из них 3 года, когда его возглавлял Евстифеев. Недоброжелатели считают, что из Гагаринского районного суда Москвы Севостьянова якобы «ушла в связи с быстрым ростом личного благосостояния и утратой доверия в коллективе» (фактов нет). Кроме того, утверждают, что она «была главным лоббистом интересов скандально известной группы компаний «Русское молоко», которыми владеет «православный олигарх» Василий Бойко Великий» (фактов нет). Зато известно, что еще до прихода Евстифеева в Арбитражный суд Московской области Севостьянова в 2012 году возглавляла «бунтовщиков», возмущенных работой тогдашнего председателя суда 29-летнего Дмитрия Плешкова. Так, утверждалось, что «коммерсанты выстраиваются в очередь перед кабинетами руководства суда, и для принятия «нужного» судебного акта устраивается аукцион. Конкретные судьи получают указания на принятие «нужного» решения в кратчайшие сроки. При этом оказывается давление на судью, создается невыносимая обстановка. Судья Севостьянова неоднократно отказывала в принятии ею неправосудного решения, за что была переведена в другую судебную коллегию без помощника и секретаря судебного заседания. За подписание письма судей на имя председателя совета судей РФ Юрия Сидоренко имя Севостьяновой на время убрали с сайта АСМО.

Показательно, что в лоббировании интересов Бойко Севостьянову обвинили в 2014 году, когда Плешкова-таки «ушли», а на его место пришел Евстифеев, с которым, очевидно, отношения у судьи сложились — раз он пригласил ее возглавить Минимущества МЭ. Что тут является результатом черного пиара, а что нет — разобраться невозможно. Но отметим, что должность ее «расстрельная»: в апреле 2018 года ее предшественницу, экс-министра госимущества Марий Эл Наталью Хайруллову признали виновной в получении взятки в крупном размере, а ее сыновей Роберта и Руслана — в посредничестве в получении взятки. Хайруллова была приговорена к 6 годам колонии общего режима и штрафу в 13 млн рублей. Сама она утверждала, что дело ее политическое — после ее задержания еще в конце 2016 года сотрудники ФСБ якобы предлагали ей дать показания на близких Маркелова, от чего она отказалась.

Пятерку богайтеших министров Марий Эл закрывает тоже экс-судья из «арбитражного призыва» Евстифеева Сергей Сметанин



«Копия Евстифеева»

Пятерку богайтеших министров Марий Эл закрывает тоже экс-судья из «арбитражного призыва» Евстифеева Сергей Сметанин, занявший пост первого вице-премьера и руководителя администрации главы республики в новой его команде — за год он заработал 4 млн рублей. В собственности его семьи 1/2 доли в участке на 600 кв. м, квартира на 140 кв. м и 1/2 доли в еще одной квартире на 46,1 кв. м (не считая участка в 34,8 кв. м и 1/5 доли в квартире на 66,4 кв. м). На супругу записаны оба авто: Volvo XC60 и Kia Sportage SLS.

Закончивший Казанский университет по специальности «правоведение», Сметанин некоторое время проработал замначальника юридического отдела аппарата полпреда президента РФ в ПФО (тоже можно считать «человеком Кириенко»), затем возглавил аппарат комитета по правовым и судебным вопросам Совета федерации — то есть, собственно, в карьере шел рука об руку со своим шефом Александром Евстифеевым. С ним же он проработал все эти годы в 9-м арбитражном апелляционном суд в должности заместителя председателя назначенный на нее в 2007 году. Вместе с Евстифеевым он перешел и в Московский арбитражный суд. К слову, среди «бунтовщиков» против Дмитрия Плешкова Сметанина не было, хотя он считается близким соратником Севостьяновой. Как следствие, недоброжелатели и его обвиняли в жестком административном управлении и «самоуправстве», в результате которого якобы Арбитражный суд покинуло 20% судей (доказательств тому нет).

Евстифеев, назначая Сметанина на должность руководителя своего аппарата, представил его как «квалифицированного юриста, хорошо знакомого с работой в аппарате правительства: хороший организатор, исполнитель, очень работоспособный человек». Сам он полностью подконтролен Евстифееву (в чем сам признавался в интервью в декабре 2017 года). В новой должности именно Сметанин занимался подготовкой предложений для руководителя республики по развитию экономического и социального потенциала региона, которые и были учтены в части формирования бюджета на 2018 год и программы развития региона на 5 лет вперед.

На негативные публикации в СМИ Сметанин реагирует философски: «если вас не ругают, значит, вы не работаете». Как уже писало «Реальное время», он занимает второе место в топе элиты Марий Эл: «на всех более-менее важных событиях Сметанин неизменно находится рядом с Евстифеевым. Это даже больше, чем тандем, — смахивает на постепенную раскрутку преемника, если бы таковой вдруг потребовался».

Доходы министров Марий Эл

№ по совместному доходу № по личному доходу ФИО ДОЛЖНОСТЬ ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, РУБ. ДОХОД СУПРУГА/ГИ В 2017 ГОДУ, РУБ. 1 1 Пугачев Дмитрий Борисович министр промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл 6 631 804,59 27 547 907,48 2 9 Костенко Андрей Николаевич Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, постоянный представитель Республики Марий Эл при Президенте Российской Федерации 1 856 104,66 20 207 510,58 3 2 Евстифеев Александр Александрович Глава Республики Марий Эл, Председатель Правительства Республики Марий Эл 6 160 844,63 548 222,07 4 3 Севостьянова Наталья Владимировна министр государственного имущества Республики Марий Эл 5 594 415,97 5 4 Сметанин Сергей Алексеевич Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, Руководитель Администрации Главы Республики Марий Эл 4 014 658,83 9 741,48 6 5 Трухин Сергей Николаевич министр Республики Марий Эл -полномочный представитель Главы Республики Марий Эл 3 209 911,47 503 737,60 7 6 Иванов Константин Анатольевич министр культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл 2 330 862,26 8 22 Батюкова Лидия Александровна министр молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл 761 075,32 1 406 329,69 9 7 Васютин Михаил Зиновьевич Первый Заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл 1 947 130,16 150 597,51