ПИФные дрожжи: дешевеющий «Ак Барс-Горизонт», успехи уфимца и грусть Семина

Рейтинг российских паевых фондов за 2017 год: лучшие по доходности — закрытые

«Реальное время» продолжает следить за ситуацией на рынке паевых инвестиционных фондов. По итогам 2017 года ПИФ, относящийся к «Ак Барс-Капиталу», некогда крупнейший, продолжает снижение в рейтинге. А второй по величине татарстанский ПИФ, связанный с Алексеем Семиным «Казанский земельный инвестиционный фонд», упал на 15 место.

«Ак Барс Капитал» продолжает сдавать позиции, а ПИФы при банках тянутся вверх

По итогам 2017 года крупнейшим российским паевым инвестиционным фондом стал закрытый ПИФ недвижимости «Кутузовский», находящийся под управлением УК АИЖК. Компания, в свою очередь, принадлежит АО «АИЖК» (100-процентный владелец акций — Росимущество), которое в марте 2018 года было переименовано в «Дом.РФ». Стоимость чистых активов «Кутузовского» составила 57,2 млрд рублей — по сравнению с 2016 годом они выросли в 3,2 раза. При этом владелец у паев фонда всего один, а доходность оказалась в глубоком минусе — благодаря увеличению почти в тысячу раз числа паев.

Второе место по стоимости чистых активов оказалось у еще одного закрытого паевого инвестиционного фонда — на этот раз — смешанных инвестиций, прошлогоднего лидера под названием «Стратегические активы». Находится он под управлением УК «Агана» (фактическими владельцами выступают Ваган Геворкян, Александр Мизякин и Анатолий Гавриленко). Стоимость активов ПИФа составляет около 46 млрд рублей — на 7% больше, чем годом ранее. Число пайщиков при этом за год снизилось с трех до двух, а доходность составила 6,6%.

А вот на третьем месте оказался ПИФ, имеющий отношение к Татарстану. Это — закрытый рентный ПИФ «Ак Барс-Капитала» — «Ак Барс-Горизонт». Стоимость его чистых активов по-прежнему велика — 28,5 млрд рублей, но за год она сократилась более чем на треть — в 2018 году ПИФ рискует еще больше потерять свои лидирующие позиции. «Ак Барс-Горизонт», напомним, в прошлом году находился на втором месте по числу активов, а до этого — на первом месте. У паев ЗПИФа — всего четыре владельца, а доходность оказалась отрицательной, -34%. Контролируется ПИФ «Татнефтью».

«Ак Барс-Горизонт» контролируется «Татнефтью». Фото prav.tatarstan.ru



На четвертом месте находится крупнейший по активам открытый ПИФ — это — «Сбербанк — Фонд перспективных облигаций», паевый фонд рыночных финансовых инструментов. Чистые активы его по итогам 2017 года выросли в 8,6 раз, до 24,1 млрд рублей — при таких темпах роста уже в ближайшее время этот ПИФ может оказаться впереди «Ак Барс-Горизонта». Доходность фонда, управляемого АО «Сбербанк Управление Активами», составила чуть меньше 12%, а число владельцев паев — 16,4 тысячи, в 2,6 раз больше, чем годом ранее.

Замыкает пятерку еще один ПИФ, связанный с крупным банком — это открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен-Облигации». Стоимость чистых активов его составила по итогам 2017 года 20,5 млрд рублей — в полтора раза больше, чем год назад. Число владельцев паев заметно выросло, но не так заметно, как у «Фонда перспективных облигаций» «Сбербанка» — на 29%. Впрочем, число владельцев тут по-прежнему больше — 18,3 тысячи человек. Доходность за год составила чуть меньше 9%.

А вот лидирующее место по количеству владельцев паев из ПИФов, оказавшихся в топ-10 по активам, занимает открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Облигации плюс», управляемый ЗАО «Газпромбанк — Управление активами». По итогам 2017 года здесь почти 30 тысяч владельцев паев, что в полтора раза больше, чем к концу 2016 года. Размер активов при этом составил 18,6 млрд рублей — почти вдвое больше, чем год назад. Доходность оказалась равна 11%.

Находящийся на седьмом месте открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации Плюс», управляемый, соответственно, «Альфа-Капиталом», оказался лидером в топ-10 по росту числа владельцев паев. К концу прошлого года их оказалось почти 14 тысяч человек, что почти втрое больше, чем было в 2016 году. При этом у него же и одно из лидирующих мест по росту активов — в пять раз, до 17,3 млрд рублей. Тут, кроме того, самая большая доходность среди крупнейших открытых паевых фондов — 12,5%.

Замыкает пятерку еще один ПИФ, связанный с крупным банком — это открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен-Облигации». Фото Максима Платонова



Оставшиеся три места в топ-10 занимают закрытые ПИФы. Восьмое место — у рентного ЗПИФа «Михайловский-рентный». Управляется он ООО «УК «Михайловский» Сергея и Евгения Михайловых. Активы фонда за год снизились на 17% — до 16 млрд рублей. Доходность оказалась отрицательной — почти -17%. При этом число владельцев паев было и остается неизменным — их тут девять.

На девятом месте находится ЗПИФ акций «Спортинвест» под управлением московской УК «Менеджмент-Центр». Согласно данным ЕГРЮЛ, владельцами выступают ОАО «Нефтяной фонд промышленной реконструкции и развития» (владелец — НПФ «Достоинство», впоследствии разделившийся на НПФ «Лукойл-Гарант» и НПФ «Пенсионный капитал») и ОАО «Инкомет». СМИ связывают «Менеджмент-Центр» с президентом «Лукойла» Вагитом Алекперовым и вице-президентом Леонидом Федуном. Активы фонда «Спортинвест» равны 14,3 млрд рублей — на 4% больше, чем годом ранее. Число владельцев паев осталось неизменным по отношению к прошлому году (их тут три), а доходность оказалась равна чуть меньше чем 4%.

Замыкает десятку ЗПИФ недвижимости «Фонд «Реконструкция и Развитие». Управляющая компания фонда — ООО «УК «Деловой дом Калита», принадлежащая кипрской «Дольсемиа холдингз лимитед», директор — Юрий Гармаш. Конечным бенефициаром «Калиты» СМИ называют Андрея Топорова, входившего в состав совета директоров крупной фармацевтической компании «Фармстандарт». Активы фонда «Реконструкция и Развитие» на конец 2017 года равны 12,96 млрд рублей — это в 2,1 раза больше, чем год назад. Число владельцев ПИФов тут изменилось — с семи до восьми, при этом доходность составила 111%.

Больше всего владельцев — в ПИФах банков

Картина с паевыми инвестиционными фондами будет довольно сильно отличаться, если составить их рейтинг не по активам, а по количеству владельцев паев. Очевидно, что самые крупные ПИФы оказались открытыми или интервальными.

Первое место у интервального ПИФа рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал», которым управляет одноименная УК. Всего тут около миллиона владельцев паев — это в 30 с лишним раз больше, чем у ПИФа, находящегося на втором месте. Число владельцев здесь при этом достаточно стабильное — по сравнению с прошлым годом оно практически не изменилось. Чистые активы равны 1,6 млрд рублей (рост за год на 4%), а доходность составила 4,55%.

Первое место у интервального ПИФа рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал», которым управляет одноименная УК. Фото alfacapital.ru



Находящиеся на втором и третьем местах ПИФы также имеют отношение к банкам. На втором месте, к примеру, открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов «Уралсиб Акции Роста» — здесь 31,7 тысячи владельцев паев (годовое снижение на 5%), активы равны 5,15 млрд рублей (-2% за год), а доходность составила 5,6%. Третье место — у открытого ПИФа рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Облигации плюс», о котором уже рассказывалось выше.

Четвертую позицию занял интервальный ПИФ смешанных инвестиций «Энергия — инвест» (управляется одноименной иркутской УК, владелец — Владимир Наумов и его ООО «Сибинстром»). Тут — 24 тысячи владельцев паев (за год — снижение на 2%), 390 млн рублей активов и доходность в 2,57%. Замыкает пятерку открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбербанк — Фонд облигаций «Илья Муромец», у которого 18,7 тысяч владельцев паев. Это — на 19% больше, чем год назад. Активы ПИФа выросли в 2,3 раза и составили 12,7 млрд рублей. Доходность составила 11,7%.

В лидерах по доходности — ПИФ владельца НПФ «Газфонд пенсионные накопления»

Если же ранжировать ПИФы не по активам и числу владельцев паев, а по доходности — то список тоже будет ожидаемо и довольно сильно отличаться. Из пяти лучших по доходности инвестиционных фондов лишь один уже встречался выше — это ЗПИФ недвижимости «Фонд Реконструкция и Развитие», занявший четвертое место по доходности со 111%.

Отметим, что все остальные ПИФы, лидирующие по этому показателю, также закрытые. Лучший показатель — у ЗПИФ смешанных инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 3», управляемого АО «ТКБ Инвестмент Партнерс». Компания в 2015 году полностью перешла под контроль Анатолия Гавриленко, ранее — бенефициара пенсионных фондов «КИТ Финанс НПФ», «Промагрофонд» и «Наследие», сейчас контролирующего НПФ «Газфонд пенсионные накопления». При активах в 160 млн рублей рост их за год оказался почти семикратным, а доходность составила 569%. При этом у всех паев лишь один владелец.

Лучший показатель — у ЗПИФ смешанных инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 3», управляемого АО «ТКБ Инвестмент Партнерс». Компания в 2015 году полностью перешла под контроль Анатолия Гавриленко. Фото finparty.ru

На втором месте расположился ЗПИФ недвижимости «Заречье» с двумя владельцами. Управляется он ООО «ТЕТИС Кэпитал» (владельцами, по данным ЕГРЮЛ, являются Александр Воронков, Дмитрий Караваев, Дмитрий Мальцев и Наталия Губашова), размер активов — 236 млн рублей, годовой рост — почти в пять раз. Доходность оказалась равна 485%.

ЗПИФ недвижимости «Проектный», находящийся на третьем месте и управляемый ООО «УК «Ореол», дочернего предприятия АО «Ханты-Мансийский НПФ», подконтрольного Департаменту имущества Югры. Фонд обладает активами в размере 1,52 млрд рублей, что в два с лишним раза больше, чем год назад. Владелец у паев один, а доходность составила 158%.

На четвертом месте, как уже упоминалось, находится ЗПИФ недвижимости «Фонд «Реконструкция и Развитие» под управлением «Делового Дома Калита», а пятое место — у рентного ЗПИФ «Перспективные проекты» под управлением ООО «Лэнд Кэпитал» (владельцы — несколько кипрских оффшоров и восемь физлиц (основные из них — Сергей и Маргарита Пушкины, а также Владимир Шумилин). Активы фонда довольно скромные — 47,3 млн рублей, но за год они выросли на 78%. Столько же составила и доходность. У всех паев — лишь два владельца.

Доходность нефтяников за четвертый квартал ставит рекорды

Лидеры в более краткосрочной перспективе — за последний квартал 2017 года — оказались несколько другие. Самая большая доходность была зафиксирована у ЗПИФ недвижимости «Империал — первый фонд недвижимости», которым управляет УК «Прагма Капитал». В учредителях управляющей компании значатся пять физических лиц — Станислав Чемакин, Сергей Бакиров, Игорь Исаев, Павел Каменец и Георгий Пачиков, а также ООО «Управление капиталом» Ильи Спирина. Отметим, что один из учредителей — Павел Каменец — является директором ООО «Национальный нефтяной консорциум», в учредителях которого — ПАО «НК «Роснефть», АО «РН Холдинг» и ПАО «Газпром Нефть». Доходность «Империала» по сравнению с третьим кварталом 2017 года составила 1091%. Размер активов равен 413 млн рублей — за один квартал они выросли почти в 12 раз. Паи фонда принадлежат пяти владельцам.

На втором месте оказался один из годовых лидеров по доходности — ЗПИФ смешанных инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 3» Анатолия Гавриленко. За год в целом его доходность составила 569%, а за последний квартал 2017 года — 448%, то есть именно в это время и произошел основной всплеск доходности.

Один из учредителей является директором ООО «Национальный нефтяной консорциум», в учредителях которого — ПАО «НК «Роснефть», АО «РН Холдинг» и ПАО «Газпром Нефть». Фото kremlin.ru

Третье место занял еще один закрытый ПИФ — «Лидер Девелопмент», связанный с недвижимостью. Управляет фондом ООО «УК «Привилегия» из Уфы. Единственным учредителем значится родившийся в Казани Анвар Хайретдинов. Размер активов фонда составляет 172,8 млн рублей, а доходность в последнем квартале оказалась равна 68%. У паев фонда лишь один владелец.

На четвертом месте располагается еще один упоминавшийся ранее фонд — это ЗПИФ недвижимости «Фонд «Реконструкция и Развитие». Доходность фонда, управляемого «Деловым домом Калита» за год составила 111%, а в последнем квартале 2017 года — 51%.

Замыкает пятерку самых доходных ПИФов четвертого квартала 2017 года еще один фонд, входящий в УК «Прагма Капитал», вместе с ЗПИФ недвижимости «Империал — первый фонд недвижимости». Это — ЗПИФ недвижимости «Коллективная недвижимость». При активах в 91,6 млн рублей доходность составила около 47%. При этом паи фонда принадлежат трем владельцам.

Показатели по паевым инвестиционным фондам за 4 квартал 2017 года

Наименование УК ПИФ ИНН

УК

ПИФа Наименование ПИФа Тип ПИФа Категория ПИФа Дата окончания формирования ПИФа Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания АИЖК» 7704366195 Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Кутузовский» Закрытый Недвижимости 26.07.2016 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания „АГАНА“ 7706219982 ЗПИФ смешанных инвестиций „Стратегические активы“ Закрытый Смешанных инвестиций 27.08.2007 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания „АК БАРС КАПИТАЛ“ 1435126890 ЗПИФ рентный „АК БАРС — Горизонт“ Закрытый Рентный 08.10.2009 Акционерное общество „Сбербанк Управление Активами“ 7710183778 Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых „Сбербанк — Фонд перспективных облигаций“ Открытый Рыночных финансовых инструментов 10.06.2005 Общество с ограниченной ответственностью „Управляющая компания “Райффайзен Капитал» 7702358512 Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Облигации» Открытый Рыночных финансовых инструментов 30.11.2004 Закрытое акционерное общество «Газпромбанк — Управление активами» 7722515837 Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Облигации плюс» Открытый Рыночных финансовых инструментов 20.03.2013 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания „Альфа-Капитал“ 7728142469 Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации Плюс». Открытый Рыночных финансовых инструментов 15.07.2003 Общество с ограниченной ответственностью „Управляющая компания “Михайловский» 7710684439 ЗПИФ рентный «Михайловский — Рентный» Закрытый Рентный 13.05.2010 Закрытое акционерное общество «Управляющая компания Менеджмент-Центр» 7702160110 ЗПИФ акций «Спортинвест» Закрытый Акций 21.03.2006