ПИФные дрожжи: дешевеющий «Ак Барс-Горизонт», успехи уфимца и грусть Семина
Рейтинг российских паевых фондов за 2017 год: лучшие по доходности — закрытые
«Реальное время» продолжает следить за ситуацией на рынке паевых инвестиционных фондов. По итогам 2017 года ПИФ, относящийся к «Ак Барс-Капиталу», некогда крупнейший, продолжает снижение в рейтинге. А второй по величине татарстанский ПИФ, связанный с Алексеем Семиным «Казанский земельный инвестиционный фонд», упал на 15 место.
«Ак Барс Капитал» продолжает сдавать позиции, а ПИФы при банках тянутся вверх
По итогам 2017 года крупнейшим российским паевым инвестиционным фондом стал закрытый ПИФ недвижимости «Кутузовский», находящийся под управлением УК АИЖК. Компания, в свою очередь, принадлежит АО «АИЖК» (100-процентный владелец акций — Росимущество), которое в марте 2018 года было переименовано в «Дом.РФ». Стоимость чистых активов «Кутузовского» составила 57,2 млрд рублей — по сравнению с 2016 годом они выросли в 3,2 раза. При этом владелец у паев фонда всего один, а доходность оказалась в глубоком минусе — благодаря увеличению почти в тысячу раз числа паев.
Второе место по стоимости чистых активов оказалось у еще одного закрытого паевого инвестиционного фонда — на этот раз — смешанных инвестиций, прошлогоднего лидера под названием «Стратегические активы». Находится он под управлением УК «Агана» (фактическими владельцами выступают Ваган Геворкян, Александр Мизякин и Анатолий Гавриленко). Стоимость активов ПИФа составляет около 46 млрд рублей — на 7% больше, чем годом ранее. Число пайщиков при этом за год снизилось с трех до двух, а доходность составила 6,6%.
А вот на третьем месте оказался ПИФ, имеющий отношение к Татарстану. Это — закрытый рентный ПИФ «Ак Барс-Капитала» — «Ак Барс-Горизонт». Стоимость его чистых активов по-прежнему велика — 28,5 млрд рублей, но за год она сократилась более чем на треть — в 2018 году ПИФ рискует еще больше потерять свои лидирующие позиции. «Ак Барс-Горизонт», напомним, в прошлом году находился на втором месте по числу активов, а до этого — на первом месте. У паев ЗПИФа — всего четыре владельца, а доходность оказалась отрицательной, -34%. Контролируется ПИФ «Татнефтью».
На четвертом месте находится крупнейший по активам открытый ПИФ — это — «Сбербанк — Фонд перспективных облигаций», паевый фонд рыночных финансовых инструментов. Чистые активы его по итогам 2017 года выросли в 8,6 раз, до 24,1 млрд рублей — при таких темпах роста уже в ближайшее время этот ПИФ может оказаться впереди «Ак Барс-Горизонта». Доходность фонда, управляемого АО «Сбербанк Управление Активами», составила чуть меньше 12%, а число владельцев паев — 16,4 тысячи, в 2,6 раз больше, чем годом ранее.
Замыкает пятерку еще один ПИФ, связанный с крупным банком — это открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен-Облигации». Стоимость чистых активов его составила по итогам 2017 года 20,5 млрд рублей — в полтора раза больше, чем год назад. Число владельцев паев заметно выросло, но не так заметно, как у «Фонда перспективных облигаций» «Сбербанка» — на 29%. Впрочем, число владельцев тут по-прежнему больше — 18,3 тысячи человек. Доходность за год составила чуть меньше 9%.
А вот лидирующее место по количеству владельцев паев из ПИФов, оказавшихся в топ-10 по активам, занимает открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Облигации плюс», управляемый ЗАО «Газпромбанк — Управление активами». По итогам 2017 года здесь почти 30 тысяч владельцев паев, что в полтора раза больше, чем к концу 2016 года. Размер активов при этом составил 18,6 млрд рублей — почти вдвое больше, чем год назад. Доходность оказалась равна 11%.
Находящийся на седьмом месте открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации Плюс», управляемый, соответственно, «Альфа-Капиталом», оказался лидером в топ-10 по росту числа владельцев паев. К концу прошлого года их оказалось почти 14 тысяч человек, что почти втрое больше, чем было в 2016 году. При этом у него же и одно из лидирующих мест по росту активов — в пять раз, до 17,3 млрд рублей. Тут, кроме того, самая большая доходность среди крупнейших открытых паевых фондов — 12,5%.
Оставшиеся три места в топ-10 занимают закрытые ПИФы. Восьмое место — у рентного ЗПИФа «Михайловский-рентный». Управляется он ООО «УК «Михайловский» Сергея и Евгения Михайловых. Активы фонда за год снизились на 17% — до 16 млрд рублей. Доходность оказалась отрицательной — почти -17%. При этом число владельцев паев было и остается неизменным — их тут девять.
На девятом месте находится ЗПИФ акций «Спортинвест» под управлением московской УК «Менеджмент-Центр». Согласно данным ЕГРЮЛ, владельцами выступают ОАО «Нефтяной фонд промышленной реконструкции и развития» (владелец — НПФ «Достоинство», впоследствии разделившийся на НПФ «Лукойл-Гарант» и НПФ «Пенсионный капитал») и ОАО «Инкомет». СМИ связывают «Менеджмент-Центр» с президентом «Лукойла» Вагитом Алекперовым и вице-президентом Леонидом Федуном. Активы фонда «Спортинвест» равны 14,3 млрд рублей — на 4% больше, чем годом ранее. Число владельцев паев осталось неизменным по отношению к прошлому году (их тут три), а доходность оказалась равна чуть меньше чем 4%.
Замыкает десятку ЗПИФ недвижимости «Фонд «Реконструкция и Развитие». Управляющая компания фонда — ООО «УК «Деловой дом Калита», принадлежащая кипрской «Дольсемиа холдингз лимитед», директор — Юрий Гармаш. Конечным бенефициаром «Калиты» СМИ называют Андрея Топорова, входившего в состав совета директоров крупной фармацевтической компании «Фармстандарт». Активы фонда «Реконструкция и Развитие» на конец 2017 года равны 12,96 млрд рублей — это в 2,1 раза больше, чем год назад. Число владельцев ПИФов тут изменилось — с семи до восьми, при этом доходность составила 111%.
Больше всего владельцев — в ПИФах банков
Картина с паевыми инвестиционными фондами будет довольно сильно отличаться, если составить их рейтинг не по активам, а по количеству владельцев паев. Очевидно, что самые крупные ПИФы оказались открытыми или интервальными.
Первое место у интервального ПИФа рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал», которым управляет одноименная УК. Всего тут около миллиона владельцев паев — это в 30 с лишним раз больше, чем у ПИФа, находящегося на втором месте. Число владельцев здесь при этом достаточно стабильное — по сравнению с прошлым годом оно практически не изменилось. Чистые активы равны 1,6 млрд рублей (рост за год на 4%), а доходность составила 4,55%.
Находящиеся на втором и третьем местах ПИФы также имеют отношение к банкам. На втором месте, к примеру, открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов «Уралсиб Акции Роста» — здесь 31,7 тысячи владельцев паев (годовое снижение на 5%), активы равны 5,15 млрд рублей (-2% за год), а доходность составила 5,6%. Третье место — у открытого ПИФа рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Облигации плюс», о котором уже рассказывалось выше.
Четвертую позицию занял интервальный ПИФ смешанных инвестиций «Энергия — инвест» (управляется одноименной иркутской УК, владелец — Владимир Наумов и его ООО «Сибинстром»). Тут — 24 тысячи владельцев паев (за год — снижение на 2%), 390 млн рублей активов и доходность в 2,57%. Замыкает пятерку открытый ПИФ рыночных финансовых инструментов «Сбербанк — Фонд облигаций «Илья Муромец», у которого 18,7 тысяч владельцев паев. Это — на 19% больше, чем год назад. Активы ПИФа выросли в 2,3 раза и составили 12,7 млрд рублей. Доходность составила 11,7%.
В лидерах по доходности — ПИФ владельца НПФ «Газфонд пенсионные накопления»
Если же ранжировать ПИФы не по активам и числу владельцев паев, а по доходности — то список тоже будет ожидаемо и довольно сильно отличаться. Из пяти лучших по доходности инвестиционных фондов лишь один уже встречался выше — это ЗПИФ недвижимости «Фонд Реконструкция и Развитие», занявший четвертое место по доходности со 111%.
Отметим, что все остальные ПИФы, лидирующие по этому показателю, также закрытые. Лучший показатель — у ЗПИФ смешанных инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 3», управляемого АО «ТКБ Инвестмент Партнерс». Компания в 2015 году полностью перешла под контроль Анатолия Гавриленко, ранее — бенефициара пенсионных фондов «КИТ Финанс НПФ», «Промагрофонд» и «Наследие», сейчас контролирующего НПФ «Газфонд пенсионные накопления». При активах в 160 млн рублей рост их за год оказался почти семикратным, а доходность составила 569%. При этом у всех паев лишь один владелец.
На втором месте расположился ЗПИФ недвижимости «Заречье» с двумя владельцами. Управляется он ООО «ТЕТИС Кэпитал» (владельцами, по данным ЕГРЮЛ, являются Александр Воронков, Дмитрий Караваев, Дмитрий Мальцев и Наталия Губашова), размер активов — 236 млн рублей, годовой рост — почти в пять раз. Доходность оказалась равна 485%.
ЗПИФ недвижимости «Проектный», находящийся на третьем месте и управляемый ООО «УК «Ореол», дочернего предприятия АО «Ханты-Мансийский НПФ», подконтрольного Департаменту имущества Югры. Фонд обладает активами в размере 1,52 млрд рублей, что в два с лишним раза больше, чем год назад. Владелец у паев один, а доходность составила 158%.
На четвертом месте, как уже упоминалось, находится ЗПИФ недвижимости «Фонд «Реконструкция и Развитие» под управлением «Делового Дома Калита», а пятое место — у рентного ЗПИФ «Перспективные проекты» под управлением ООО «Лэнд Кэпитал» (владельцы — несколько кипрских оффшоров и восемь физлиц (основные из них — Сергей и Маргарита Пушкины, а также Владимир Шумилин). Активы фонда довольно скромные — 47,3 млн рублей, но за год они выросли на 78%. Столько же составила и доходность. У всех паев — лишь два владельца.
Доходность нефтяников за четвертый квартал ставит рекорды
Лидеры в более краткосрочной перспективе — за последний квартал 2017 года — оказались несколько другие. Самая большая доходность была зафиксирована у ЗПИФ недвижимости «Империал — первый фонд недвижимости», которым управляет УК «Прагма Капитал». В учредителях управляющей компании значатся пять физических лиц — Станислав Чемакин, Сергей Бакиров, Игорь Исаев, Павел Каменец и Георгий Пачиков, а также ООО «Управление капиталом» Ильи Спирина. Отметим, что один из учредителей — Павел Каменец — является директором ООО «Национальный нефтяной консорциум», в учредителях которого — ПАО «НК «Роснефть», АО «РН Холдинг» и ПАО «Газпром Нефть». Доходность «Империала» по сравнению с третьим кварталом 2017 года составила 1091%. Размер активов равен 413 млн рублей — за один квартал они выросли почти в 12 раз. Паи фонда принадлежат пяти владельцам.
На втором месте оказался один из годовых лидеров по доходности — ЗПИФ смешанных инвестиций «Фонд стратегических инвестиций 3» Анатолия Гавриленко. За год в целом его доходность составила 569%, а за последний квартал 2017 года — 448%, то есть именно в это время и произошел основной всплеск доходности.
Третье место занял еще один закрытый ПИФ — «Лидер Девелопмент», связанный с недвижимостью. Управляет фондом ООО «УК «Привилегия» из Уфы. Единственным учредителем значится родившийся в Казани Анвар Хайретдинов. Размер активов фонда составляет 172,8 млн рублей, а доходность в последнем квартале оказалась равна 68%. У паев фонда лишь один владелец.
На четвертом месте располагается еще один упоминавшийся ранее фонд — это ЗПИФ недвижимости «Фонд «Реконструкция и Развитие». Доходность фонда, управляемого «Деловым домом Калита» за год составила 111%, а в последнем квартале 2017 года — 51%.
Замыкает пятерку самых доходных ПИФов четвертого квартала 2017 года еще один фонд, входящий в УК «Прагма Капитал», вместе с ЗПИФ недвижимости «Империал — первый фонд недвижимости». Это — ЗПИФ недвижимости «Коллективная недвижимость». При активах в 91,6 млн рублей доходность составила около 47%. При этом паи фонда принадлежат трем владельцам.
|Наименование УК ПИФ
|ИНН
УК
ПИФа
|Наименование ПИФа
|Тип ПИФа
|Категория ПИФа
|Дата окончания формирования ПИФа
|Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания АИЖК»
|7704366195
|Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Кутузовский»
|Закрытый
|Недвижимости
|26.07.2016
|Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания „АГАНА“
|7706219982
|ЗПИФ смешанных инвестиций „Стратегические активы“
|Закрытый
|Смешанных инвестиций
|27.08.2007
|Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания „АК БАРС КАПИТАЛ“
|1435126890
|ЗПИФ рентный „АК БАРС — Горизонт“
|Закрытый
|Рентный
|08.10.2009
|Акционерное общество „Сбербанк Управление Активами“
|7710183778
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых „Сбербанк — Фонд перспективных облигаций“
|Открытый
|Рыночных финансовых инструментов
|10.06.2005
|Общество с ограниченной ответственностью „Управляющая компания “Райффайзен Капитал»
|7702358512
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Облигации»
|Открытый
|Рыночных финансовых инструментов
|30.11.2004
|Закрытое акционерное общество «Газпромбанк — Управление активами»
|7722515837
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк — Облигации плюс»
|Открытый
|Рыночных финансовых инструментов
|20.03.2013
|Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания „Альфа-Капитал“
|7728142469
|Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Облигации Плюс».
|Открытый
|Рыночных финансовых инструментов
|15.07.2003
|Общество с ограниченной ответственностью „Управляющая компания “Михайловский»
|7710684439
|ЗПИФ рентный «Михайловский — Рентный»
|Закрытый
|Рентный
|13.05.2010
|Закрытое акционерное общество «Управляющая компания Менеджмент-Центр»
|7702160110
|ЗПИФ акций «Спортинвест»
|Закрытый
|Акций
|21.03.2006
комментарии
А ведь прошло уже почти 30 лет - или только 30 лет?....
А ведь прошло уже почти 30 лет - или только 30 лет?....