Ждем «Лабораторию открытий»

Продолжаем виртуальную экскурсию по этажам будущего Общественного центра, который строится по инициативе руководства «Татнефти». Уже на следующий год центр откроет свои двери в здании бывшего универмага на улице Ленина. Мы узнали, что ждет посетителей на втором этаже.

Сложное — простым языком



Одна из самых ожидаемых зон Общественного центра — научно-технический центр, позиционируемый как «Лаборатория открытий». Однако в отличие от большинства интерактивных научных выставок, которые есть в России, она не будет позиционироваться как часть сугубо профориентационной работы для школьников, а призвана стимулировать интерес к науке как детей, так и взрослых. Здесь будут объяснять сложные научные законы через простые опыты и эксперименты. Именно так работают ведущие российские выставки, к примеру в Доме инновационного развития «Интеллект» в Москве.

Научно-технический центр будет разделен на интерактивные зоны по наукам: физике, химии, математике, астрономии, биологии.

При этом все экспонаты (а их будет больше 100) расположатся рядом, без четких границ, разделяющих науку, потому что многие дисциплины и в реальной жизни тесно переплетены друг с другом. В центре также найдется место для настоящей научной лаборатории, а помимо этого, уголок для кулинарных мастер-классов.

Научно-технический центр будет разделен на интерактивные зоны по наукам: физике, химии, математике, астрономии, биологии



Один экспонат равен двум часам лекций

Пример работы похожих лабораторий за рубежом показывает, что экспонаты привлекают не только детей, но и очень интересны для взрослых.

«За рубежом подобные центры пользуются популярностью у разных категорий людей, в том числе даже у профессиональных научных сотрудников, — рассказал один из кураторов научно-технического центра, молодежный лидер Компании Ренат Мамин. — К примеру, были случаи, когда профессора университетов были настолько восхищены увиденным, что признавались — некоторые экспонаты могут заменить два часа их лекций в учебной аудитории».

Уже известно, что у классных руководителей будет возможность приводить в центр школьников, чтобы наглядно показывать им то, как на практике выглядят формулы и примеры из учебников.

У классных руководителей будет возможность приводить в центр школьников



Таким образом, интерактивный центр будет отличным помощником для педагогов в построении действительно интересного образовательного процесса, что в свою очередь обязательно положительно скажется на успеваемости детей, станет отличной мотивацией для еще более глубокого погружения в захватывающий мир науки.



Помимо всего сказанного (и это действительно немаловажно), жители Альметьевска благодаря «Татнефти» получат в свое распоряжение еще один уголок благоустроенной среды для того, чтобы жить, работать, приумножать знания, отдыхать с пользой и комфортом.

Добро пожаловать в науку

Еще одним преимуществом центра станет то, что дети получат возможность не просто самостоятельно осматривать помещения и знакомиться с нау­кой — для более эффективного усвоения знаний в центре будут предусмотрены учебные лектории для посетителей всех возрастов. Всего же второй этаж Общественного центра сможет принять до 150 человек одновременно.

В центре найдется место и для кулинарных мастер-классов

Уже летом, после окончания учебного года, будет сформирован методологический совет из числа ведущих педагогов города. Эти люди помогут с выбором экспонатов различных научных направлений, чтобы они были максимально интересны школьникам разных возрастов: детям младших классов и тем, кто постарше.

Пока руководство Компании не спешит раскрывать всех секретов как будущего Общественного центра в целом, так и «Лаборатории открытий» в частности. Однако точно известно, что альметьевцев и гостей города ждут уникальные экспонаты, интереснейшие экскурсии, оригинальный дизайн помещений и много других приятных сюрпризов.