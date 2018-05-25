Ждем «Лабораторию открытий»
Продолжаем виртуальную экскурсию по этажам будущего Общественного центра, который строится по инициативе руководства «Татнефти». Уже на следующий год центр откроет свои двери в здании бывшего универмага на улице Ленина. Мы узнали, что ждет посетителей на втором этаже.
Сложное — простым языком
Одна из самых ожидаемых зон Общественного центра — научно-технический центр, позиционируемый как «Лаборатория открытий». Однако в отличие от большинства интерактивных научных выставок, которые есть в России, она не будет позиционироваться как часть сугубо профориентационной работы для школьников, а призвана стимулировать интерес к науке как детей, так и взрослых. Здесь будут объяснять сложные научные законы через простые опыты и эксперименты. Именно так работают ведущие российские выставки, к примеру в Доме инновационного развития «Интеллект» в Москве.
Научно-технический центр будет разделен на интерактивные зоны по наукам: физике, химии, математике, астрономии, биологии.
При этом все экспонаты (а их будет больше 100) расположатся рядом, без четких границ, разделяющих науку, потому что многие дисциплины и в реальной жизни тесно переплетены друг с другом. В центре также найдется место для настоящей научной лаборатории, а помимо этого, уголок для кулинарных мастер-классов.
Один экспонат равен двум часам лекций
Пример работы похожих лабораторий за рубежом показывает, что экспонаты привлекают не только детей, но и очень интересны для взрослых.
«За рубежом подобные центры пользуются популярностью у разных категорий людей, в том числе даже у профессиональных научных сотрудников, — рассказал один из кураторов научно-технического центра, молодежный лидер Компании Ренат Мамин. — К примеру, были случаи, когда профессора университетов были настолько восхищены увиденным, что признавались — некоторые экспонаты могут заменить два часа их лекций в учебной аудитории».
Уже известно, что у классных руководителей будет возможность приводить в центр школьников, чтобы наглядно показывать им то, как на практике выглядят формулы и примеры из учебников.
Таким образом, интерактивный центр будет отличным помощником для педагогов в построении действительно интересного образовательного процесса, что в свою очередь обязательно положительно скажется на успеваемости детей, станет отличной мотивацией для еще более глубокого погружения в захватывающий мир науки.
Помимо всего сказанного (и это действительно немаловажно), жители Альметьевска благодаря «Татнефти» получат в свое распоряжение еще один уголок благоустроенной среды для того, чтобы жить, работать, приумножать знания, отдыхать с пользой и комфортом.
Добро пожаловать в науку
Еще одним преимуществом центра станет то, что дети получат возможность не просто самостоятельно осматривать помещения и знакомиться с наукой — для более эффективного усвоения знаний в центре будут предусмотрены учебные лектории для посетителей всех возрастов. Всего же второй этаж Общественного центра сможет принять до 150 человек одновременно.
Уже летом, после окончания учебного года, будет сформирован методологический совет из числа ведущих педагогов города. Эти люди помогут с выбором экспонатов различных научных направлений, чтобы они были максимально интересны школьникам разных возрастов: детям младших классов и тем, кто постарше.
Пока руководство Компании не спешит раскрывать всех секретов как будущего Общественного центра в целом, так и «Лаборатории открытий» в частности. Однако точно известно, что альметьевцев и гостей города ждут уникальные экспонаты, интереснейшие экскурсии, оригинальный дизайн помещений и много других приятных сюрпризов.
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