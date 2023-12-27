Татарстан лидирует в ПФО по вкладу промпредприятий в природоохранные мероприятия

Фото: realnoevremya.ru/Людмила Губаева

Татарстан занимает 1-е место в Приволжском федеральном округе по вкладу промышленных предприятий в природоохранные мероприятия. Об этом на предновогодней встрече с журналистами сообщил министр экологии и природных ресурсов республики Александр Шадриков.

За год в Татарстане на природоохранные мероприятия направили 10,3 млрд рублей. Из этой суммы 5,8 млрд рублей вложили промпредприятия республики.

О лидерстве Татарстана в Приволжском федеральном округе по вкладу промпредприятий в природоохранные мероприятия Александр Шадриков рассказывал и в 2022 году. За 3 года они вложили в экологию порядка 20 млрд рублей.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Людмила Губаева