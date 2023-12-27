Сокол-балобан из Татарстана улетел в ОАЭ

Фото: realnoevremya.ru/Людмила Губаева

Сокол-балобан из Татарстана улетел в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом на предновогодней встрече с журналистами рассказал министр экологии и природных ресурсов республики Александр Шадриков.

Улетевший в ОАЭ сокол-балобан — один из десяти выпущенных в дикую природу Татарстана летом 2023 года. Это определили по специальному кольцу, которое обнаружили на лапе пойманной птицы.

Остальные соколы-балобаны, по предварительным данным, остались жить на Средней Волге, что позволяет надеяться на возрождение их популяции.

Напомним, сокол-балобан — одна из самых быстрых и далеко мигрирующих птиц в дикой природе. В 2023 году Минэкологии Татарстана и Российское географическое общество при грантовой поддержке СИБУРа начали уникальный проект в Камско-Устьинском районе РТ по возрождению популяции этой птицы.



Минэкологии Татарстана участвует в проекте организационно, полностью сопровождая весь процесс. Региональное отделение Русского географического общества в республике занимается координацией всего проекта. Кроме того, его поддерживает администрация Камско-Устьинского района, КФУ. Одобрил проект и Росприродназдор. «Реальное время» побывало на месте проведения научного эксперимента и рассказало, в чем заключается главная загадка сокола-балобана.



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Людмила Губаева