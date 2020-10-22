Запах с «Восточного», «молочные реки», стоки в Царево: что заботит министра Шадрикова в 2020 году

2020 год в «экологических» цифрах…

Сегодня министр экологии Татарстана Александр Шадриков заявил, что в 2020 году Минэкологии пресекло более 4 тысяч нарушений природоохранного законодательства. Как формируется эта статистика, чиновник не рассказал. Сумма штрафов, наложенных ведомством, составила 54 млн рублей. Суды республики приостановили деятельность четырех предприятий. По материалам проверок только в первом полугодии возбуждено 16 уголовных дел по факту причинения вреда окружающей среде, утверждает Шадриков.

Несмотря на величину показателей, если сравнивать с итогами 2019 года, это не такие уж и большие цифры. Тогда по результатам 6 тысяч проверок пресекли более 5,6 тысячи нарушений и взыскали 80 млн штрафов. Впрочем, Шадриков привел объяснение — в период пандемии плановые проверки для ведомств приостановили, внеплановые проводились только по согласованию с прокуратурой.

К слову, в период наиболее жестких ограничительных мер во время пандемии инспекторы министерства также имели полномочия составлять административные протоколы «за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» — проще говоря, за нарушение режима самоизоляции. Инспекторы Минэкологии составили 64 таких протокола.



Сумма штрафов, наложенных ведомством, составила 54 млн рублей

Самой больной темой для экологии Татарстана оказался вопрос обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) — только в этой сфере с начала года выявили более 1600 нарушений. Многие из них вызывали общественный резонанс — о них ниже.

…и в примерах

Первый заместитель Шадрикова, главный государственный инспектор РТ в области охраны окружающей среды Фаяз Шакиров привел несколько примеров нарушений природоохранного законодательства, которые инспекторы министерства выявили за год. Значительная часть этих нарушений имела широкий резонанс в СМИ и соцсетях — министерство реагировало уже по факту шумихи.

Выявлены превышения по ряду показателей и в сточной воде в месте выпуска с очистных ЖК «Царево Village» в реку Шемелку. По данному факту в отношении ООО «Энергоресурс» составлен административный материал (по ч.1 ст. 8.14 КоАП РФ). Размер ущерба, причиненного окружающей среде, составил 4,9 млн руб. Возбуждено уголовное дело (ч.1 ст. 247 УК РФ).

На улице Баумана в Казани выявлен факт сброса отходов — здание разобрали, мусор оставили. Подрядчика оштрафовали на 100 тысяч рублей, на сегодня нарушение уже устранено.

На улице Баумана в Казани выявлен факт сброса отходов — здание разобрали, мусор оставили

Выявлена несанкционированная свалка строительных отходов на почве площадью 2 000 кв. м в микрорайоне Урсала Альметьевска. Оказалось, что отходы оставлены после ремонта в одной из крупных сетей продовольственных магазинов (документы об этом были обнаружены прямо в строительном мусоре). В итоге два юрлица сети оштрафовали на 100 тысяч рублей каждое.

Сотрудники министерства в ходе обследования реки Малая Сульча Аксубаевского района республики обнаружили сброс сточных вод от маслодельного завода ООО «ПО «Вамин-Татарстан» — та самая «молочная река», «мелькавшая» в федеральных СМИ. Более того, это нарушение выявляли неоднократно. На компанию составили административный протокол, материалы передали в прокуратуру.

За последние 5 месяцев виновным дважды оказалось ООО «Меша» в с. Тюлячи. Обнаружен сброс в государственный природный зоологический заказник регионального значения «Устье реки Меши», где расположено нерестилище стерляди. Буквально вчера на месте выявлен повторный сброс. Аналогичные нарушения здесь были зафиксированы и в 2017-м, и 2018 году. При этом привести компанию «к пунктиру» министерству не удается — административные штрафы отменяет природоохранная прокуратура.

Фаяз Шакиров привел несколько примеров нарушений природоохранного законодательства, которые инспекторы министерства выявили за год

Полигон «Восточный» будет устранять нарушения?

Однако больше всего журналистов интересовал вопрос неприятного запаха в Азино и в поселках у Мамадышского тракта. На эту проблему ранее обращало внимание и «Реальное время». Кроме того, недавно вопрос обсуждали на профильном комитете Госсовета Татарстана. Для того чтобы точно установить причину запаха, Минэкологии тогда собирало рабочую группу, которая дежурила круглые сутки — устанавливала природу запахов.



Фаяз Шакиров как раз был участником той группы — он подтвердил, что причиной запаха являются нарушения на полигоне ТКО «Восточный». Хотя ранее, в комментарии «Реальному времени», оператор полигона — УК «ПЖКХ» заявляла о непричастности к распространению «ароматов».

— В ходе проверки были выявлены нарушения при эксплуатации полигона «Восточный». Здесь было орошение тела полигона неочищенным фильтратом, кроме того, в 2019 году истек срок действия разрешения на выброс. Поэтапная рекультивация проводилась не в соответствии с требованиями законодательства. Сейчас выписан административный штраф, вынесено предписание, за короткие сроки полигон должен нарушения устранить, — заявил Шадриков.

Реальных рычагов воздействия на зловонный полигон у татарстанских чиновников, видимо, нет

Впрочем, ни размер штрафа (не факт, что сколь-нибудь чувствительный), ни сроки устранения озвучены не были. Эффективнее тут сработали Росприроднадзор и природоохранная прокуратура — как сообщалось на этой неделе, материалы административного расследования этих ведомств в отношении «Восточного» были переданы в суд, чтобы приостановить работу полигона. К чему приведут попытки — пока неясно. Но реальных рычагов воздействия на зловонный полигон у татарстанских чиновников, видимо, нет.

Александр Артемьев, фото tatarstan.ru