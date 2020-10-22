Запах с «Восточного», «молочные реки», стоки в Царево: что заботит министра Шадрикова в 2020 году
2020 год в «экологических» цифрах…
Сегодня министр экологии Татарстана Александр Шадриков заявил, что в 2020 году Минэкологии пресекло более 4 тысяч нарушений природоохранного законодательства. Как формируется эта статистика, чиновник не рассказал. Сумма штрафов, наложенных ведомством, составила 54 млн рублей. Суды республики приостановили деятельность четырех предприятий. По материалам проверок только в первом полугодии возбуждено 16 уголовных дел по факту причинения вреда окружающей среде, утверждает Шадриков.
Несмотря на величину показателей, если сравнивать с итогами 2019 года, это не такие уж и большие цифры. Тогда по результатам 6 тысяч проверок пресекли более 5,6 тысячи нарушений и взыскали 80 млн штрафов. Впрочем, Шадриков привел объяснение — в период пандемии плановые проверки для ведомств приостановили, внеплановые проводились только по согласованию с прокуратурой.
К слову, в период наиболее жестких ограничительных мер во время пандемии инспекторы министерства также имели полномочия составлять административные протоколы «за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» — проще говоря, за нарушение режима самоизоляции. Инспекторы Минэкологии составили 64 таких протокола.
Самой больной темой для экологии Татарстана оказался вопрос обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) — только в этой сфере с начала года выявили более 1600 нарушений. Многие из них вызывали общественный резонанс — о них ниже.
…и в примерах
Первый заместитель Шадрикова, главный государственный инспектор РТ в области охраны окружающей среды Фаяз Шакиров привел несколько примеров нарушений природоохранного законодательства, которые инспекторы министерства выявили за год. Значительная часть этих нарушений имела широкий резонанс в СМИ и соцсетях — министерство реагировало уже по факту шумихи.
- Выявлены превышения по ряду показателей и в сточной воде в месте выпуска с очистных ЖК «Царево Village» в реку Шемелку. По данному факту в отношении ООО «Энергоресурс» составлен административный материал (по ч.1 ст. 8.14 КоАП РФ). Размер ущерба, причиненного окружающей среде, составил 4,9 млн руб. Возбуждено уголовное дело (ч.1 ст. 247 УК РФ).
- На улице Баумана в Казани выявлен факт сброса отходов — здание разобрали, мусор оставили. Подрядчика оштрафовали на 100 тысяч рублей, на сегодня нарушение уже устранено.
- Выявлена несанкционированная свалка строительных отходов на почве площадью 2 000 кв. м в микрорайоне Урсала Альметьевска. Оказалось, что отходы оставлены после ремонта в одной из крупных сетей продовольственных магазинов (документы об этом были обнаружены прямо в строительном мусоре). В итоге два юрлица сети оштрафовали на 100 тысяч рублей каждое.
- Сотрудники министерства в ходе обследования реки Малая Сульча Аксубаевского района республики обнаружили сброс сточных вод от маслодельного завода ООО «ПО «Вамин-Татарстан» — та самая «молочная река», «мелькавшая» в федеральных СМИ. Более того, это нарушение выявляли неоднократно. На компанию составили административный протокол, материалы передали в прокуратуру.
- За последние 5 месяцев виновным дважды оказалось ООО «Меша» в с. Тюлячи. Обнаружен сброс в государственный природный зоологический заказник регионального значения «Устье реки Меши», где расположено нерестилище стерляди. Буквально вчера на месте выявлен повторный сброс. Аналогичные нарушения здесь были зафиксированы и в 2017-м, и 2018 году. При этом привести компанию «к пунктиру» министерству не удается — административные штрафы отменяет природоохранная прокуратура.
Полигон «Восточный» будет устранять нарушения?
Однако больше всего журналистов интересовал вопрос неприятного запаха в Азино и в поселках у Мамадышского тракта. На эту проблему ранее обращало внимание и «Реальное время». Кроме того, недавно вопрос обсуждали на профильном комитете Госсовета Татарстана. Для того чтобы точно установить причину запаха, Минэкологии тогда собирало рабочую группу, которая дежурила круглые сутки — устанавливала природу запахов.
Фаяз Шакиров как раз был участником той группы — он подтвердил, что причиной запаха являются нарушения на полигоне ТКО «Восточный». Хотя ранее, в комментарии «Реальному времени», оператор полигона — УК «ПЖКХ» заявляла о непричастности к распространению «ароматов».
— В ходе проверки были выявлены нарушения при эксплуатации полигона «Восточный». Здесь было орошение тела полигона неочищенным фильтратом, кроме того, в 2019 году истек срок действия разрешения на выброс. Поэтапная рекультивация проводилась не в соответствии с требованиями законодательства. Сейчас выписан административный штраф, вынесено предписание, за короткие сроки полигон должен нарушения устранить, — заявил Шадриков.
Впрочем, ни размер штрафа (не факт, что сколь-нибудь чувствительный), ни сроки устранения озвучены не были. Эффективнее тут сработали Росприроднадзор и природоохранная прокуратура — как сообщалось на этой неделе, материалы административного расследования этих ведомств в отношении «Восточного» были переданы в суд, чтобы приостановить работу полигона. К чему приведут попытки — пока неясно. Но реальных рычагов воздействия на зловонный полигон у татарстанских чиновников, видимо, нет.
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