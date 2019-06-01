Минэкологии Татарстана создаст учебники для 96 школ республики

Специалисты Минэкологии Республики Татарстан занимаются подготовкой учебников для 96 школ Татарстана. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину.

Александр Шадриков напомнил, что на августовской коллегии президент РТ Рустам Минниханов поддержал предложение министерства.



«Мы сейчас готовим для 96 школ, где есть экоклассы, учебники для первого и пятого классов. Надеюсь, что данная инициатива будет поддержана и в следующем учебном году, а таких классов станет больше. Экологией нужно заниматься с детского сада» — подчеркнул министр экологии и природных ресурсов РТ.



Ранее Счетная палата Татарстана проверила эффективность трат на школьные учебники. За 3 года из республиканского бюджета на эти цели было выделено 1,68 млрд рублей. Однако

88 млн рублей из этой суммы потратили на перевод учебников на татарский, которые не включены в Федеральный перечень учебников.

