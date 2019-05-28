В Татарстане создадут межведомственную группу для представления позиции РТ по ситуации на Волге
Создать собственную постоянную межведомственную группу для анализа ситуации на Куйбышевском водохранилище предложили сегодня на заседании Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета РТ по инициативе республиканского минэкологии.
Цель создания группы, как пояснил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков, — «сообщать свои прогнозы правительству Российской Федерации и представлять свою позицию в Москве». К участию в работе группы приглашено правительство Ульяновской области, на ситуацию в которой также влияет уровень Куйбышевского водохранилища.
Подробности обсуждения в Госсовете проблемы обмеления Волги читайте в материале «Реального времени».
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