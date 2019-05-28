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В Татарстане создадут межведомственную группу для представления позиции РТ по ситуации на Волге

15:50, 28.05.2019 1
В Татарстане создадут межведомственную группу для представления позиции РТ по ситуации на Волге
Фото: Инна Серова

Создать собственную постоянную межведомственную группу для анализа ситуации на Куйбышевском водохранилище предложили сегодня на заседании Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета РТ по инициативе республиканского минэкологии.

Цель создания группы, как пояснил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков, — «сообщать свои прогнозы правительству Российской Федерации и представлять свою позицию в Москве». К участию в работе группы приглашено правительство Ульяновской области, на ситуацию в которой также влияет уровень Куйбышевского водохранилища.

Подробности обсуждения в Госсовете проблемы обмеления Волги читайте в материале «Реального времени».

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:59
    Интересно, до зимы что-нибудь решат.
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