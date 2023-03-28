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В Татарстане выросло количество экоактивистов

11:35, 28.03.2023 1
В Татарстане выросло количество экоактивистов
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане число жителей, участвующих в природоохранных и эколого-просветительских мероприятиях, выросло до 1,2 миллиона. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов республики Александр Шадриков.

— Хочу отметить, что за последние пять лет количество жителей, ежегодно принимающих участие в природоохранных и эколого-просветительских мероприятиях, возросло до 1,2 миллиона человек, — рассказал он, обратив внимание, что это каждый третий татарстанец.

Экологическим просвещением в Татарстане охвачено 1,32 миллиона человек. Увеличение этого показателя позволило снизить количество обращений от граждан в два раза.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в Татарстане 1 апреля традиционно стартует санитарно-экологический двухмесячник. Он продлится до 31 мая. В Казани общегородской субботник запланирован на 29 апреля.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан Шадриков Александр ВалерьевичМинистерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 28 мар
    ну не убедительно. я думаю неправда это
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