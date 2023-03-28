Объемы негативного воздействия на воздух в Татарстане с 1998 года сократились на 21,4%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане с 1998 года объемы негативного воздействия на атмосферный воздух сократились почти на четверть. Такие данные озвучил министр экологии и природных ресурсов республики Александр Шадриков.



— С 1998 года при росте валового регионального продукта в 2,6 раза в сопоставимых ценах общий объем выбросов в Татарстане сократился на 21,4%. Но это нас не должно успокаивать ни в коем случае абсолютно. Как я не раз говорил, наш KPI — ноль жалоб от населения. То, к чему мы должны стремиться, — сказал он.

По его словам, с 2018-го по 2022 год в Татарстане зафиксировали снижение количества превышений ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в 3,6 раза.



Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В начале 2023 года по просьбам казанцев и в связи с большим количеством жалоб на качество атмосферного воздуха Минэкологии Татарстана установило новую автоматическую станцию контроля загрязнения атмосферного воздуха в микрорайоне «Салават купере» на территории лицея №188. Она работает в непрерывном режиме — 24/7, отбор проб идет каждые 20 секунд и усредняется на 20 минут.



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Татьяна Демина