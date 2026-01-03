Александр Шадриков покинул пост главы Минэкологии Татарстана

Он возглавлял министерство с 2018 года

Фото: Артем Дергунов

Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков покинул свой пост. Как стало известно «Реальному времени», кадровое решение связано с его переводом на работу в Москву.

Сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов наградил Александра Шадрикова орденом «Дуслык» за вклад в развитие экологического благополучия республики. Он возглавлял Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана с 2018 года. До назначения на министерскую должность Шадриков пять лет руководил Дрожжановским муниципальным районом республики — с 2013 по 2018 год.

29 декабря на онлайн-конференции «Реального времени» Александр Шадриков подвел итоги работы министерства с 2018 года. Подробнее — в материале.



Наталья Жирнова