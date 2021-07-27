Строительство Вознесенского тракта поставило под угрозу озеро в Богородском

Более сотни людей пытаются сохранить озеро, источники которого перекрыли дорожники при прокладке трассы на М-7

Как стало известно «Реальному времени», большое озеро в селе Богородском, попавшем этим летом в зону интенсивного дорожного строительства ввиду своей близости к Казани, оказалось под угрозой высыхания. Инициативная группа жителей Казани и Богородского поселения Пестречинского района забила тревогу, обнаружив, что подпитывающий водоем приток малой речки Крутовки «зажали» дорожники, наглухо засыпав песком место пересечения с будущей дорогой на М-7. Глава СНТ «Домостроитель» Энвер Шамионов полагает, что засыпка произошла в связи со строительством Вознесенского тракта, который в перспективе должен обеспечить выход на трассу М-7. Письма жителей села в защиту природного объекта разлетелись по многим инстанциям, а первый сигнал SOS поступил в Минэкологии Татарстана.

«Почему вдруг мы должны потерять это дорогое место»

«Реальному времени» стало известно о поступлении в республиканскую общественную экологическую приемную и министру экологии и природных ресурсов Александру Щадрикову коллективного письма в защиту сохранения озера в Богородском — любимого места отдыха жителей сельского поселения Пестречинского района.



Авторы обращения призвали экологов незамедлительно вмешаться и взять под контроль строительство дороги, которое может привести к исчезновению уникального природного объекта. Под письмом подписались 128 человек. Среди них не только сами районные жители Богородского и Куюков, но и казанцы, живущие в близлежащих к ним Салмачах.



Поддержали заявителей и местные дачники. Как утверждает глава СНТ «Домостроитель» Энвер Шамионов, за последние 30 лет здесь выросло несколько поколений семей, чьи дети и внуки каждое лето могли и порыбачить по утрам, и покупаться, и позагорать.



— Почему вдруг мы должны потерять это дорогое место, — недоумевает он.

Письма жителей села в защиту природного объекта разлетелись по многим инстанциям, а первый сигнал SOS поступил в Минэкологии Татарстана. Фото: Максим Платонов

Как обнаружили засыпку возле села Вишневка

Подписанты убеждены, что угроза высыхания озера возникла с приходом дорожных подрядчиков, которые неподалеку провели масштабные земляные работы по расчистке и выравниванию территории для укладки асфальтобетонного полотна. По их словам, массивная дорожно-строительная техника — бульдозеры и экскаваторы — располосовали и разровняли большую часть земли со стороны городского поселка Вишневка. Видимо, при проведении этих работ дорожники и сравняли с землей участок малой реки Крутовки в месте пересечения с будущей дорогой. Засыпку участка речки первым обнаружил один из жителей Вишневки, рассказали активисты.



— Обычно в этом месте его псы купались в жару, а на прошлой неделе увидели внутри леса земляную равнину. А протекавшая здесь речка была засыпала плотным слоем песка — лишь маленький небольшой затон остался, — рассказал один из инициаторов письма, по его словам, дорога идет перпендикулярно к малой речке, — В точке пересечения дорожники, видимо, решили не прокладывать здесь гидротехнические трубы, а просто утрамбовали водный перешеек тонной песка, чтобы не текло. Можно сказать, задушили «сонную артерию» малой сельской речушки, которая идет от Ноксы и подпитывает озеро в Богородском.

Какая именно трасса прокладывается на этом участке — населению доподлинно неизвестно. В зоне ведения земляных работ отсутствуют информационные аншлаги. Но жители уверены, что речь идет об очередном этапе строительства Вознесенского тракта — сквозной автомобильной магистрали. На первом этапе она должна соединить Аметьево с проспектом Победы, а дальше — выйти на федеральную трассу М-7. По словам активистов, в этом месте прокладывается только эта трасса. Генеральным подрядчиком строительства является казанская компания «Волга-Автодор».

«Исчезновение пруда станет экологической катастрофой»

Впрочем, в коллективном письме авторы напрямую не связывают экологическое ЧП конкретно с этим дорожным подрядчиком. Но глава СНТ «Домостроитель» Энвер Шамионов прямо заявил, что засыпка произошла в связи со строительством Вознесенского тракта, который в перспективе должен обеспечить выход на трассу М-7. По его словам, речка Крутовка, протекающая в овраге, подпитывает озеро в Богородском, а сама связана с рекой Ноксой, которая течет со стороны Самосыровского кладбища.

Затем жители сообщили, что факт засыпки речки Крутовки был установлен ими самостоятельно 24 июля.



— И сейчас в конце июля 2021 года населением случайно обнаружено, что овраг, в котором протекает речка Крутовка, просто засыпали землей, — говорится в письме. — Жители Богородского сельского поселения, СНТ «Домостроитель». СНТ «Полимер», села Вишневки, поселка Привольного и многие другие бьют тревогу, осознавая, что исчезновение пруда станет экологической катастрофой.

По их словам, речка Крутовка и плотина образуют пруд, расположенный в границах территории Казани и в непосредственной близости от села Богородского Пестречинского района. «В случае исчезновения речки, пруд превратится в грязный мокрый овраг, сложившаяся озерная экосистема погибнет», — предупреждают активисты.

Речка Крутовка и плотина образуют пруд, расположенный в границах территории Казани и в непосредственной близости от села Богородского Пестречинского района

Сначала надо оценить ущерб для Крутовки

В разговоре с «Реальным временем» активисты пояснили, что озеро Богородское можно считать большим водным ресурсом. В нем живут бобры, ондарты, выдры. Утки выводят по пять-шесть выводков, а рядом с ними мирно уживаются длинноногие цапли. К лету прилетает пара лебедей. А в этом году даже чайки слетелись, что говорит о том, что рыбы в этом водоеме немало, рассказывают местные жители.



— Когда-то этот пруд создал местный совхоз для выращивания рыбы. Но с течением времени искусственное сооружение прекрасно «ассимилировалось» в природную среду, так что стало обителью для разной живности. Его нужно беречь и не отрезать его от речных проток, — уверены жители.



По их наблюдениям, в месте засыпки речка пересохла, хотя можно было проложить трубы и сохранить водные протоки. Отметим, что вдоль озера находится немало коттеджей и загородных домов, которые в случае засыхания озера перестанут быть привлекательными.

В заключение письма жители сельского поселения и горожане попросили взять ситуацию с озером в Богородском под контроль Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

«Уважаемый Александр Валерьевич, обращаемся к Вам с призывом о незамедлительном вмешательстве», — написали граждане министру. По их мнению, сейчас необходимо создать «экспертную комиссию, которая реально оценит нависающую угрозу». А затем взять под контроль и мониторинг строительство дороги, а также дать профессиональные рекомендации по недопущению исчезновения уникального природного объекта.

В администрации Пестречинского района сообщили, что данный участок не относится к муниципалитету, и информацией о засыпке речки они не располагают. Фото: pestrecy-rt.ru

Одновременно с этим коллективное письмо поступило в интернет-приемную мэрии Казани (к вечеру ему был присвоен входящий №521867), а также в приемную администрации Пестречинского района. В администрации сообщили, что данный участок не относится к муниципалитету и информацией о засыпке речки они не располагают.



В Минэкологии Татарстана направлен запрос «Реального времени», комментарий ведомства будет опубликован по получении.

«Волга-Автодор»: замечаний от заказчика не поступало

О направлении письма казанцев и жителей Пестречинского района в защиту озера в дорожно-строительной компании «Волга-Автодор» узнали от корреспондента «Реального времени». Директор компании Дмитрий Дубинин пояснил, что в настоящее время подрядная компания занята выполнением дорожно-строительных работ в рамках первого участка Вознесенского тракта — от улицы Гвардейской до проспекта Победы. Дубинин пояснил, что работы ведутся в соответствии с указаниями заказчика (ГКУ Главтатдортранс, — прим. ред.), а от него замечаний по ходу строительства не поступало. Запрос «Реального времени» в службу заказчика остался без ответа.



Вознесенский тракт — одна из крупных магистралей, строительство которой предусмотрено новым генпланом Казани. Общая длина тракта составит порядка 10 километров. Дорога протянется от Аметьевской магистрали через улицу Бухарскую и далее, между улицами Минской и Закиева, выйдет на федеральную трассу М-7 «Волга». По оценкам экспертов, строительство Вознесенского тракта до трассы М-7 обойдется в 40 млрд рублей, что сопоставимо со стоимостью восьми станций метро. Трасса требует возведения большого количества мостов через глубокие овраги в районе поселка Вознесение.

Завкафедрой оптимизации водных экосистем, преподаватель кафедры природообустройства и водопользования КФУ Нафиса Мингазова заявила «Реальному времени», что засыпка любого водного участка является «природоохранным нарушением, которое должно расследоваться правоохранительными органами, как и остальные преступления». По ее мнению, должно быть достаточно обращения в Минэкологии РТ. Но можно продублировать письмо и в природоохранную прокуратуру, которая должна установить виновника. В ее практике было немало случаев, когда нарушителя выявляли и привлекали в ответственности.