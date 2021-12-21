Победителей республиканского конкурса «ЭКОлидер-2021» наградили в Казани

Фото: Ринат Назметдинов

На сцене КРК «Пирамида» подвели итоги очередного — уже 17-го по счету республиканского конкурса «ЭКОлидер». Стартовавший в 2004 году при поддержке президента Татарстана, с каждым годом конкурс собирает все больше участников, не равнодушных к вопросам сохранения и бережного отношения к окружающей среде. Уже за час до начала мероприятия в фойе культурно-развлекательного комплекса царило праздничное настроение: живая музыка, возможность сфотографироваться или даже получить полушутливый портрет, совместная с региональным отделением Русского географического общества выставка тематических фоторабот стала украшением торжества. Но главное событие все-таки развернулось на сцене.

— Мы видим, что масштабы конкурса, количество заявок на участие растут. И это нас впечатляет. Сегодняшнее событие — возможность лично сказать спасибо тем, кто обеспокоен окружающей средой, тем, кто вкладывает в нашу экологию: нашим соотечественникам — татарстанцам. Речь действительно о всем населении нашей республики — и крупных предприятиях, бизнесе, учебных и образовательных учреждениях, обычных гражданах. В Год народного единства мы в очередной раз подтвердили, что мы едины во всех направлениях и темах. В том числе и в вопросах сохранения экологии, — подчеркнул в интервью журналистам министр экологии Александр Шадриков.

— Наша республика — один из наиболее крупных и динамично развивающихся экономически регионов России. Нефтедобыча, нефтегазопереработка и нефтегазохимия, машиностроение — у нас пятая экономика в России. С одной стороны, это плюс: мы имеем доходы на развитие. Но это определяет и высокий уровень техногенной нагрузки на окружающую среду. Президент нашей республики, правительство уделяют большое внимание состоянию окружающей среды. От этого зависит качество и комфорт проживания населения, здоровье. Поэтому приоритетным для нас является соблюдение баланса между развитием экономики и охраной природы. Безусловно, лидеры в этом направлении — предприятия нефтегазохимии, нефтедобычи: ТАИФ, «Татнефть» и другие, реализующие многомилионные ведомственные природоохранные программы, — подчеркнул в приветственном слове первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин. И он же вручил заслуженные награды представителям промышленных гигантов. Так, в номинации «Нефтяная и газовая промышленность» второе место досталось ТАНЕКО, а лучшим из лучших назвали АО «ТАИФ-НК». Кубок и диплом принял генеральный директор предприятия Максим Новиков.

На сцену поднимались победители конкурса в десятках номинаций: эколидеры в строительстве, энергетике, системе ЖКХ, агро- и лесной промышленности, были отмечены достижения органов местного самоуправления и образовательных организаций — от дошкольного до высшего, а также общественные объединения и граждане, внесшие самый большой вклад в охрану природы. Была отмечена и важность роли средств массовой информации. Наша коллега Луиза Игнатьева удостоилась серебра в номинации «За лучший материал в электронных СМИ».