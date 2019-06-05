В Татарстане в рамках экодвухмесячника в 2019 году выявили на 10 процентов больше нарушений

В результате проведения санитарно-экологического двухмесячника в Татарстане в 2019 году выявлено 6,7 тыс. нарушений, что на 10% больше, чем годом ранее. Об этом на брифинге в кабмине РТ рассказал министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.



«Всего во время двухмесячника выявлено 6 тыс. 730 нарушений. Наложены штрафные санкции на общую сумму более 23 млн рублей», — приводит слова министра ИА «Татар-информ».

В прошлом году в рамках экодвухмесячника специалисты обнаружили 6 тыс. 127 нарушений и наложили штрафы на сумму 19,3 млн рублей.



Ранее сообщалось, что сотрудники управления Росприродназора по РТ во время экодвухмесячника выявили несанкционированную свалку напротив кладбища Киндери.

