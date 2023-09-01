Министр экологии Татарстана проводит открытый экоурок для учеников нурлатской гимназии

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков проводит урок для учащихся экологического класса нурлатской гимназии имени Героя Советского Союза Михаила Сергеева. Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе министерства, мероприятие проходит в рамках Всероссийской просветительской акции «Поделись своим Знанием».

Глава природоохранного ведомства обсудит с учениками 7 класса вопросы экологического благополучия республики, актуальные темы по выбору профессии и расскажет об экологических молодежных движениях, куда школьники могут вступить.

— Символично, что в Год педагога и наставника мы делимся с ребятами своими знаниями, своим опытом, ведь совсем скоро им придется делать свой первый серьезный выбор в жизни — выбор профессии. Важно сделать его осознанно, подумать над тем, что интересно в этой жизни, что увлекает, — сказал Александр Шадриков.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Акция «Поделись своим Знанием» будет проходить по всей стране до 30 сентября. Она направлена на обмен знаниями, развитие культуры наставничества и вовлечение молодежи в образовательный процесс.

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Айрат Назипов