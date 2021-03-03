Александр Шадриков об МСЗ: «Эксперты подтверждают экологичность данного завода»

Министр экологии республики в прямом эфире ответил на вопросы татарстанцев

Фото: Максим Платонов

В Росприроднадзоре одобрили рекультивацию иловых полей рядом с поселком Отары, об этом сообщил накануне во время онлайн-конференции глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков. В ближайшее время власти республики обещают избавить жителей окраины Казани от зловония, которое мучит их более 50 лет. Однако от этой проблемы страдают и в других районах республики. Кроме того, 82% очистных сооружения не укладываются в нормативы. Как в Татарстане борются с нерадивыми собственниками очистных, когда в республике окончательно перейдут на раздельный сбор мусора и пересядут на электромобили — на эти и другие вопросы татарстанцев министр ответил в прямом эфире. Подробнее — в материале «Реального времени».

Промпредприятия вложили в экологию около 7 миллиардов

Службы Минэкологии республики в прошлом году осуществили более 4 млн измерений разных параметров окружающей среды. В целом превышение предельно допустимой концентрации по качеству атмосферного воздуха составило 0,04%, сообщил накануне министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков во время онлайн-конференции. Работа промышленности не останавливалась с началом пандемии в Татарстане, при этом ситуация по качеству атмосферного воздуха в целом в прошлом году была более благоприятной по сравнению с 2019 годом, заметил министр. В Нижнекамске, где 65 промпредприятий, в 6,5 раза снизилось количество жалоб от жителей, отметил Александр Шадриков.

В Нижнекамске, где 65 промпредприятий, в 6,5 раза снизилось количество жалоб от жителей. Фото: tida.tatarstan.ru

В прошлом году поступило более 8,5 тыс. жалоб на экологические нарушения, в предыдущем году их было около 13 тыс.

В ведомстве Минэкологии РТ находятся восемь территориальных управлений, которые зафиксировали более 5 тыс. нарушений в сфере охраны окружающей среды. Среди них — 468 нарушений водного законодательства (в том числе 62 факта ограничения доступа к водным объектам), 330 нарушений в области охраны атмосферного воздуха, 2 тыс. нарушений в обращении с отходами, 348 — в области недропользования, 112 — в результате порчи земель.

В связи с этим возбудили 29 уголовных дел, приостановили работу пяти объектов, взыскали штрафов на 77,6 млн рублей.

Руководитель ведомства рассказал, какое финансирование направляют на природоохранные мероприятия.

В 2019 году на национальный проект «Экология» потратили 1,2 млрд рублей.

В прошлом году в эту программу вложили 2,8 млрд рублей, в том числе на сохранение уникальных объектов, комплексную систему обращения с ТКО, сохранение лесов, в обеспечение чистой водой, в оздоровление Волги.

Кроме того, 1,8 млрд рублей затратили на целевые природоохранные мероприятия, и еще 6,86 млрд рублей вложили промпредприятия. Татарстан по инвестициям в основной капитал на охрану окружающей среды занимает первое место в ПФО, подчеркнул Шадриков.

В этом году на охрану природы в рамках нацпроекта в Татарстане направят 1,7 млрд рублей, в 2022-м планируют вложить — 2,8 млрд рублей, а в 2023-м — 2,14 млрд рублей.

Как победить неприятные запахи

Более 50 лет с неприятными запахами мучаются в поселке Отары, рядом с которым копились иловые осадки очистных сооружений Казани. В прошлом году по поручению президента республики начали заниматься вплотную этим объектом.

Более 50 лет с неприятными запахами мучаются в поселке Отары, рядом с которым копились иловые осадки очистных сооружений Казани. Фото: Дмитрий Резнов

— Три основных задачи ставим: обеззараживание, обезвреживание и обезвоживание этих иловых осадков. Более 32 разных технологий нам предлагали, искали по всему миру, какую технологию нам применить в рекультивации данных полей. Проблема очень серьезная, и Минприроды России нам доверило реализовать пилотный проект именно в Казани. Такого комплексного подхода еще не было. Мы вчера получили положительную экологическую экспертизу Росприроднадзора, это независимые эксперты провели, и соответственно мы получили положительную экспертизу на технологию по рекультивации иловых полей. Мы долго шли к этому, эксперты скрупулезно подходили к каждой детали. А в этой работе мелочей нет. Было изначально 137 разных замечаний именно по технологии, и все эти вопросы сняли проектировщики, — поделился новостью министр.



Специалисты проведут экспертизу стоимости этого проекта, они планируют максимально проработать этот вопрос и начать рекультивацию уже в этом году. Там будет рекреационная зона, рассказал Александр Шадриков.

Самосыровская свалка рекультивирована, но в близлежащем жилом массиве тоже жалуются на тяжелые запахи, которые источает холм. Александр Шадриков пояснил, что министерство совместно с исполкомом Казани планирует включить этот объект в программу «Чистая страна», подобную работу ведут и с собственником соседнего полигона «Восточный». Газ, который образуется из-за органических разложений, в итоге будет давать электроэнергию, сообщил министр.

Самосыровская свалка рекультивирована, но в близлежащем жилом массиве тоже жалуются на тяжелые запахи, которые источает холм. Фото: Максим Платонов

«Татнефть» проводила изыскания, и передали нам, что можно выработать в течение 20—25 лет электроэнергию (в техзадании заложено 1,5 генератора) на 1,5 МВт. То есть газы не будут выходить в атмосферу, можно получать электрическую мощность 1,5 МВт», — пояснил руководитель Минэкологии.

Работы в этом направлении предполагают начать уже в этом году, а реализуют программу в течение 2—3 лет, пообещал Шадриков.

Но недовольны запахами не только вокруг Самосырово, также пожаловались жители Авиастроительного района. Министр рассказал, что у полигонов в течение полутора месяцев круглосуточно работали передвижные эколаборатории, которые фиксировали, какой ущерб окружающей среде приносят эти объекты. Точно такую же работу хотят провести на улице Беломорской в Авиастроительном районе. Передвижная станция будет передавать информацию на сервер Минэкологии, чтобы определить источник запахов.

Поступили обращения и по поводу запахов от стоков в Куюках, где нет централизованной канализации у жилых многоэтажных комплексов. «Вечером коллеги дадут ответ. Пригласим руководителя этого ЖК и будем решать эту проблему», — пообещал министр.

Передвижная станция будет передавать информацию на сервер Минэкологии, чтобы определить источник запахов. Фото: eco.tatarstan.ru

Лучше предупредить, чем штрафовать

В Татарстане 181 очистное сооружение. Все сооружения Минэкологии РТ контролирует по поручению президента республики. 131 очистное сооружение сбрасывает стоки в водоемы. В Татарстане образуется 1,5 млн кубов сточных вод в день, половина их поступает с полей, сообщил министр.

Из 10 крупных очистных сооружений республики самый большой вклад приходится на — МУП «Водоканал» Казани — 42%. С этого года это предприятие вошло в программу оздоровления Волги. Уже подписан контракт на 1,3 млрд рублей, в рамках этой программы уже начались работы. На ПАО «Нижнекамскнефтехим» приходится 10% по очистке сточных, 3% — на «Казаньоргсинтез».

С 2014 года из бюджета республики вложили более 1,2 млрд рублей в реконструкцию и строительство очистных объектов в муниципальных образованиях. Однако 82% сооружений не обеспечивают нормативную очистку, отметил Александр Шадриков. Он напомнил нашумевшие дела в Пестречинском и Аксубаевском районах, которые завершились большими штрафами.

— Не все собственники очистных сооружений понимают, нужно обязательно штрафовать или возбуждать уголовные дела, после этого только начинают модернизировать очистные сооружения и начинать делать реконструкцию. Но до этого, конечно, мы не должны доводить. Наша роль, Минэкологии, не карательная, не только карательная. Мы должны подсказать, тем которые, возможно, не со злым умыслом это делали, поэтому стараемся до каждого собственника достучаться, лучше же вкладывать в очистные сооружения, в реконструкцию, чем оплачивать штрафы, — подчеркнул руководитель ведомства.

С 2014 года из бюджета республики вложили более 1,2 млрд рублей в реконструкцию и строительство очистных объектов в муниципальных образованиях. Фото: Максим Платонов

И снова о регулируемом обезвреживании отходов

— Врач должен лечить, учитель — преподавать, а строитель — строить, — сказал Александр Шадриков, касаясь строительства мусоросжигательного завода. — По строительной части есть инвестор… Перед нами стояла задача привлечь, по поручению нашего президента, независимых экспертов, самых лучших, которые есть в мире. Наша задача — чтобы эксперты проанализировали и сказали нам, что этот завод по термическому обезвреживанию сегодня экологичен или не экологичен. Эксперты подтверждают экологичность данного завода на квасниковых решетках. Информацию пускают… Что такое Самосыровская свалка, к тому же, если она загорается? Это нерегулируемое гниение, горение. А когда мы говорим о заводе по термическому обезвреживанию отходов — это регулируемое, и самое главное, контролируемое.

Он напомнил, что в Германии 72 таких завода по термическому обезвреживанию, по всему миру — около 2 тыс., к тому же татарстанцы могут увидеть оригинал независимой экспертизы, а также ее перевод на русский язык на сайте Минэкологии.

В Казани планируют полностью перейти на раздельный сбор мусора

Тема раздельного сбора мусора за один год не решится, уверен руководитель ведомства. Для этого нужна большая просветительская работа, которой и занимается специальный отдел Минэкологии.

«С 2022 года более 80 наименований [отходов] мы не имеем право закапывать», — сказал Александр Шадриков.

Он сообщил, что на сегодня в рамках совместного проекта с Duracell в Татарстане сдали более 58 тонн батареек в образовательных учреждениях.

Зрители онлайн-конференции написали, что нередко видят, как водители мусоровозов сгружают отходы из разных емкостей в один контейнер. Министр ответил, что экологические службы не фиксировали такие факты.

«Это не поручения руководителя регоператора. Наверняка это решение того, кто за рулем этого автотранспорта», — добавил Шадриков.

71% всего объема отходов в Казани — это дуальный сбор, отметил министр. В этом году в столице Татарстана планируют максимально охватить весь город раздельным сбором мусора. И в этом активно помогают школьный экопатруль, а также экоактивисты, которые организуют экологические смены, лагеря во дворах.

Тема раздельного сбора мусора за один год не решится, для этого нужна большая просветительская работа. Фото: Олег Тихонов

Чтобы реки были здоровее

В течение нескольких десятков лет в районе Нижнекамска серьезную проблему представляла Красноключинская дамба, которую периодически размывало и люди перебирались по местности на лодках. Планировали к 2021 году укрепить дамбу, однако работы завершили даже раньше, проблема решена, заявил Александр Шадриков. На левом берегу Камы, там где три поселка, три детских лагеря и 100 объектов инженерной инфраструктуры реконструировали ограждающую плотину длиной 2,1 км, вложив в проект более 887 млн рублей.

Кроме того, а рамках оздоровления Волги в Тукаевском районе запланирован демонтаж бездействующего нефтепровода, который оказался затопленным и несет риски. Эти работы Минприроды РФ включила в нацпроект «Экология». А компания в рамках ГЧП софинансирует демонтаж и вложит 200 млн рублей.

На вопросы казанцев по поводу очистки русла Ноксы руководитель ведомства ответил, что проблему нужно снимать, но первоначально для этого нужна проектно-сметная документация, экспертиза, и прежде исполком Казани должен согласовать техзадание под региональную или федеральную программу.

Татарстанцам, обеспокоенным количеством рыбы в реках, Александр Шадриков разъяснил, что комитет по биоресурсам РТ ведет активную работу, в республике делают искусственные нерестилища. Создана особо охраняемая природная территория «Волжские просторы» в районе Займища. В Татарстане создано 10 мест нерестилищ стерляди на воде, заметил министр. Он привел цифры республиканского НИИ, который также отвечает за биоресурсы: по этой статистике, количество мальков по итогам нереста прошлого года увеличилось на 68%.

На вопросы казанцев по поводу очистки русла Ноксы руководитель ведомства ответил, что проблему нужно снимать, но первоначально для этого нужна проектно-сметная документация. Фото: Лейсан Набиева

Экологи и «гаишники» проверят выхлопы автомобилей

У электрокаров есть будущее, уверен Александр Шадриков, сообщив, что вклад автотранспорта Казани в выбросы — 52%. ГИБДД зарегистрировало 1 750 единиц электромобилей в Татарстане, привел цифры министр и заметил, что для электротранспорта нужно создавать инфраструктуру, чтобы подзаряжать его. Руководитель Минэкологии напомнил о том, что и сотовые телефоны раньше были дорогими, но прогресс удешевляет технологии, поэтому он считает, что в будущем электрокары станут доступнее.

По поводу рекламных предложений об удалении катализаторов на автомобилях Шадриков заметил, что при таком переоборудовании двигатель с «Евро-3» становится с «Евро-2». Министр предупредил, что весной сотрудники ведомства и ГИБДД проверят качество выхлопов от автомобилей в рамках проекта «Чистый воздух». В прошлом году из-за таких нарушений оштрафовали 200 водителей.

В этом году в республике приступят к проекту по сохранению водных объектов в Лаишевском и Мамадышском районах, продолжится создание Центра по изучению редких видов кошек «Ак барс» в Камско-Устьинском районе. Сейчас идет согласование техзадания на проектирование и оформление земельных участков.

1 апреля начинается «Эковесна». Александр Шадриков призвал татарстанцев принять участие в субботниках, просто убрать свои дворы и подъезды. Он напомнил, что с жалобами можно обращаться в официальные аккаунты Минэкологии РТ, а также по телефону 267-68-67.