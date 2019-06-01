Ситуацию на Куйбышевском водохранилище обсудят 6 июня на заседании в Москве

Проблему снижения уровня воды в Куйбышевском водохранилище обсудят 6 июня на заседании межведомственной рабочей группы (МРГ) в Москве. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину.



По словам Шадрикова, определенный ущерб от обмеления водохранилища был, но нельзя сказать, что он колоссальный.

«Мы собирались с коллегами из «Росрыболовства» и ГОСНИОРХ (Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства им. Берга) и обсуждали эти вопросы. Также затрагивали вопросы судоходства. 6 июня на очередном заседании МРГ в «Росводресурсах» эту проблематику хотим обозначить. Хотим, чтобы уровень Куйбышевского водохранилища сохранился», — сказал министр.



На предыдущем заседании МРГ обсуждалось, что уровень воды должен достигнуть отметки в 52,5 метра к 10 июня. Сейчас вода поднялась до 51,81 метра.



Ранее Средневолжское территориальное управление Росрыболовства возбудило административное дело из-за резкого снижения уровня в Куйбышевском и Саратовском водохранилищах. Возможной причиной маловодья на водохранилищах мог стать сброс воды на Жигулевской ГЭС.

