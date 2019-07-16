В Татарстане в рамках нацпроекта «Экология» построят шесть очистных сооружений — видео

Сегодня в Торгово-промышленной палате Республики Татарстан состоялась стратегическая сессия, посвященная рассмотрению практических вопросов при выполнении задач нацпроекта «Экология». Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В рамках региональных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление Волги на территории Республики Татарстан» будет построено шесть новых очистных сооружений.

По словам министра экологии и природных ресурсов РТ Александра Шадрикова, эта работа ведется совместно с Министерством строительства, архитектуры и жилищного хозяйства РТ.

Кроме того, в рамках сопровождения нацпроекта «Экология» Министерство экологии и природных ресурсов РТ и Российское экологическое общество продолжат сотрудничество. Соглашение об экспертном взаимодействии подписали Александр Шадриков и председатель РЭО Рашид Исмаилов.

Напомним, что на реализацию нацпроекта «Экология» в Татарстане за 3 года потратят 5,8 млрд рублей, из них 1,9 млрд рублей — уже в 2019 году.

