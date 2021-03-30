Минэкологии Татарстана поручило до майских праздников очистить улицы от накопившегося за зиму мусора

Фото: Максим Платонов

С 1 апреля территорию Татарстана начнут приводить в порядок после зимы. В рамках традиционной санитарно-экологической акции особое внимание уделят местам массового отдыха, дворовым территориям и детским площадкам. Еще одна цель — выявить и ликвидировать места несанкционированного размещения отходов. Об этом сегодня на брифинге в Кабмине РТ сообщил глава Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков. Задача, которую республиканское Минэкологии ставит перед всеми муниципалитетами, — до майских праздников завершить очистку населенных пунктов от накопившегося за зиму мусора.

— К сожалению, погода пока не позволяет в полной мере приступить к наведению порядка. Но по мере схода снега всем муниципалитетам, министерствам и ведомствам на местах необходимо организовать соответствующие мероприятия.

В прошлом году, по словам министра, на территории региона в ходе двухмесячника было обнаружено порядка 1 000 стихийных свалок, пресечено свыше 3 тыс. нарушений экологического законодательства, а сумма штрафов за них составила более 5 млн руб. Деньги были направлены в местные бюджеты на реализацию природоохранных мероприятий.

Фото: realnoevremya.ru

Также участниками мероприятий, проводимых в ходе санитарной очистки на территории республики, стали 156 тыс. человек. Собранные ими мусор и отходы составили почти полмиллиона кубометров — весь этот объем был вывезен на полигоны ТБО.

Традиционно в рамках экологического двухмесячника пройдет конкурс «Эковесна-2021». В этом году к прежним номинациям («Лучший детский сад», «Лучшая школа», «Лучшая семья», «Лучшее предприятие», «Лучшее муниципальное образование») добавится новая — «Экодвор». Призом для победителей регионального и республиканского конкурса, отметил спикер, станет сертификат на детский игровой комплекс.

Ангелина Панченко