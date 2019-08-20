Со дна Волги в Татарстане поднимут 21 затонувший корабль

Суда, затонувшие в русле Волги в Татарстане, начнут поднимать с 2023 года, рассказал министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков. Водолазное обследование показало, что в акватории Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ в границах республики остаются затопленными 90 судов.

«Мы в первую очередь рассматриваем те, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду. Это 21 затонувшее судно. В 2023 году семь судов в план поставили и на 2024-й — еще 14», — сказал Шадриков.

Как уточнил министр, по предварительным данным, в некоторых суднах частично осталось топливо, а в каких-то образовалась своя экосистема.

Работы пройдут в рамках реализации нацпроекта «Экология». Подробнее о нем читайте в материале «Реального времени».