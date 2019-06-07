Куйбышевское водохранилище решили наполнить до отметки 52,5 метра к 15 июня

В Москве в Федеральном агентстве водных ресурсов 6 июня состоялось заседание Межведомственной рабочей группы по регулированию работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.

На нем были приняты решения, позволяющие гарантированно наполнить Куйбышевское водохранилище до отметки 52,5 метра по балтийской системе к 15 июня.



Отмечается, что сейчас отметка достигла 52,3 метра, водохранилище продолжает наполняться с интенсивностью 3 сантиметра в сутки.



Республику Татарстан на заседании представил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

В мероприятии приняли участие представители Росгидромета, Росморречфлота, Росрыболовства, АО «Системный оператор Единой энергетической системы», ПАО «РусГидро», АО «Татэнерго», а также представители субъектов РФ, передает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.



На предыдущем заседании МРГ обсуждалось, что уровень воды должен достигнуть отметки в 52,5 метра к 10 июня.

