За месяц в Татарстане собрали более 5 тонн батареек

Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков на совещании в кабмине РТ рассказал о проведении санитарно-экологического двухмесячника в республике.

Так, субботники прошли во многих муниципальных районах республики, в том числе в Нижнекамском, Чистопольском, Заинском и т.д.

Прошла акция по сбору отработанных батареек. За месяц в РТ собрали более 5 тонн батареек, в том числе 2,6 тонны – в Казани, 1,5 тонны – в Альметьевске, 0,9 тонны – в Набережных Челнах.

Кроме того состоялось санитарно-экологическое обследование прилегающих территорий объектов и маршрутов чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Для обследования территорий были задействованы квадрокоптеры, передает пресс-служба президента РТ,

Всего с начала двухмесячника по республике выявлено 3 036 нарушений, составлено 1 744 протоколов, наложено штрафов на общую сумму 6,5 млн рублей. На 27 апреля в РТ зафиксировано 204 свалки на площади более 33,3 тыс. кв. м., из них ликвидировано 158 на площади более 8,8 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что в Казани более 40 тысяч жителей города вышли на субботник 20 апреля.