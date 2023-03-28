В Татарстане снижается количество нарушений в сфере экологии

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане ежегодно фиксируют снижение числа экологических нарушений и административных дел по ним. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов республики Александр Шадриков.

— В целом, благодаря профилактическим мероприятиям, в том числе разъяснительной работе, мы констатируем ежегодное снижение количества нарушений и административных дел. Не раз говорил: чисто не там, где убирают, чисто там, где не мусорят, — рассказал он.

Согласно презентованной им информации, в 2022 году в Татарстане при государственном контроле и надзоре выявили 1 632 нарушения — почти в 4 раза меньше, чем в 2018-м, когда их зафиксировали 6 308. В 2021 году их зарегистрировали 4 465, а в пандемийнном 2020-м — 5 248.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, число татарстанцев, участвующих в природоохранных и эколого-просветительских мероприятиях, выросло до 1,2 миллиона. Это почти каждый третий житель региона.

С 1 апреля и по 31 мая татарстанцы смогут принять участие в мероприятиях традиционного санитарно-экологического двухмесячника. В Казани субботник запланирован на 29 апреля.

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Татьяна Демина