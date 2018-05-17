Следователи начали проверку по факту взрыва боеприпасов в удмуртском Пугачеве

Следователи начали проверку по факту взрыва боеприпасов на бывшем военном полигоне в Удмуртии вблизи села Пугачево. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале СК РФ.



Уточняется, что войсковая часть 86696 была расформирована в 2011 году после пожара и взрывов на ее территории. До настоящего времени коммерческая организация проводит работы по очистке местности от неразорвавшихся боеприпасов.

«По предварительной информации, в результате произошедшего на днях пожара и детонации пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении.

Следственная группа приступит к осмотру места происшествия сразу после ликвидации пожара, добавили в СКР.



Напомним, что накануне возле населенного пункта Пугачево в Удмуртии (9 км от Агрыза, Татарстан) начался пожар на территории бывшего военного полигона. Из-за этого начали детонировать оставшиеся снаряды. Сегодня утром тушение пожара возобновили. В работах принимает участие авиация.