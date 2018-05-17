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Следователи начали проверку по факту взрыва боеприпасов в удмуртском Пугачеве

13:21, 17.05.2018
Следователи начали проверку по факту взрыва боеприпасов в удмуртском Пугачеве
Фото: 18.mchs.gov.ru

Следователи начали проверку по факту взрыва боеприпасов на бывшем военном полигоне в Удмуртии вблизи села Пугачево. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале СК РФ.

Уточняется, что войсковая часть 86696 была расформирована в 2011 году после пожара и взрывов на ее территории. До настоящего времени коммерческая организация проводит работы по очистке местности от неразорвавшихся боеприпасов.

«По предварительной информации, в результате произошедшего на днях пожара и детонации пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении.

Следственная группа приступит к осмотру места происшествия сразу после ликвидации пожара, добавили в СКР.

Напомним, что накануне возле населенного пункта Пугачево в Удмуртии (9 км от Агрыза, Татарстан) начался пожар на территории бывшего военного полигона. Из-за этого начали детонировать оставшиеся снаряды. Сегодня утром тушение пожара возобновили. В работах принимает участие авиация.

Происшествия Удмуртия
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