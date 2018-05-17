В Удмуртии сняли режим ЧС, введенный из-за взрыва боеприпасов около Пугачево

Глава Удмуртии Александр Бречалов снял режим чрезвычайной ситуации, введенный накануне из-за пожара и взрывов боеприпасов на территории бывшей войсковой части около поселка Пугачево. Это сделано в связи с выполнением комплекса мероприятий и нормализацией обстановки на территории бывшей военной части.



«Снять режим чрезвычайной ситуации с региональным уровнем реагирования с 17 мая», — говорится в тексте распоряжения, опубликованного на сайте главы республики.

Напомним, что накануне возле населенного пункта Пугачево в Удмуртии (9 км от Агрыза, Татарстан) начался пожар на территории бывшего военного полигона. Из-за этого начали детонировать оставшиеся снаряды. Сегодня утром тушение пожара возобновили. В работах принимает участие авиация. Следователи начали проверку по факту инцидента