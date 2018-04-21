Специалисты ОЗХО посетили сирийскую Думу для сбора образцов

Специалисты миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) посетили одно из мест предполагаемой химатаки в сирийской Думе для сбора образцов.



«Группа в составе миссии по выяснению фактов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сегодня посетила одно из мест в Думе (Сирийская Арабская Республика), чтобы собрать образцы для проведения анализа в связи с предполагаемым использованием химического оружия 7 апреля 2018 года. ОЗХО проведет оценку ситуации и рассмотрит будущие шаги, включая еще один возможный визит в Думу», — говорится в пресс-релизе на сайте организации.

19 апреля в Госдепартаменте США заявили, что Россия и Сирия занимаются «зачисткой» места предполагаемой химатаки в городе Думе и поэтому туда уже 12 дней не пускают экспертов ОЗХО.