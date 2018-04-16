Постпред РФ при ОЗХО обвинил Великобританию и США в инсценировке химатаки в сирийской Думе

У России есть неопровержимые доказательства того, что предполагаемый инцидент с химоружием в сирийской Думе является инсценировкой и был спланирован США и Великобританией. Об этом рассказал постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

«Все это — спланированная провокация спецслужб Великобритании, возможно, при участии своих старших союзников из Вашингтона с целью введения мирового сообщества в заблуждение и оправдания агрессии против Сирии», — цитирует его «РИА Новости».

Ночью 14 апреля по приказу Дональда Трампа США, Франция и Великобритания начали наносить удары по Сирии. Причиной стало возможное применение властями страны химического оружия против мирного сирийского населения. В Москве эти сведения опровергли и предложили дождаться результатов расследования ОЗХО.

