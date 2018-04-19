Госдеп обвинил Россию и Сирию в «зачистке» места предполагаемой химатаки

В Госдепартаменте США заявили, что Россия и Сирия занимаются «зачисткой» места предполагаемой химатаки в городе Думе и поэтому туда уже 12 дней не пускают экспертов ОЗХО.

«У нас есть заслуживающая доверия информация, что российские официальные лица работают с сирийским режимом, чтобы отказать и отложить доступ этих экспертов в Думу», — заявила официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт на брифинге.

По ее словам, это попытка провести свое «подстроенное расследование».

«Российские официальные лица вместе с сирийским режимом, мы думаем, работают, чтобы зачистить места предполагаемых атак и убрать доказательства применения химического оружия», — цитирует ее «РИА Новости».

14 апреля по приказу Дональда Трампа США, Франция и Великобритания начали наносить удары по Сирии. Причиной стало возможное применение властями страны химического оружия против мирного сирийского населения. В Москве эти сведения опровергли и предложили дождаться результатов расследования ОЗХО. После чего постпред РФ обвинил Великобританию и США в инсценировке этой химатаки.