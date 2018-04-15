Путин призвал арабские страны к сотрудничеству против терроризма
Президент России Владимир Путин призвал Лигу арабских государств (ЛАГ) продолжать совместную борьбу с терроризмом, соблюдая при этом суверенитет и территориальную целостность арабских стран.
Он также попросил о содействии арабских стран к «постконфликтному» восстановлению Сирии и Ирака после разгрома основных сил террористических группировок, сообщает РБК.
Саммит ЛАГ проходит в Дахране, там будут в том числе обсуждаться палестино-израильское урегулирование, кризисы в Сирии, Йемене и Ливии, борьба с терроризмом. Кроме того, возможно, будут обсуждаться удары, нанесенные вчера ночью на Сирию.
Напомним, 16 апреля Россия созывает в Женеве внеочередное заседание Целевой группы по прекращению огня в Сирии в связи с ударами США, Великобритании и Франции по Дамаску в ночь на 14 апреля.
Справка
Ночью 14 апреля США, Франция и Великобритания начали наносить удары по Сирии в 21.00 по Вашингтону (04.00 по мск). Приказ отдал президент США Дональд Трамп. Минобороны РФ заявило, что ударов было 103, более 70 из них были отражены. При этом ни одна из ракет, выпущенных США, Францией и Великобританией по Сирии, не входила в зону ответственности российских ПВО в Тартусе и Хмеймиме.
Президент России Владимир Путин отметил, что США усугубляют ситуацию и потакают террористам. Кроме того, Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников.
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