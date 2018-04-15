Путин призвал арабские страны к сотрудничеству против терроризма

Президент России Владимир Путин призвал Лигу арабских государств (ЛАГ) продолжать совместную борьбу с терроризмом, соблюдая при этом суверенитет и территориальную целостность арабских стран.

Он также попросил о содействии арабских стран к «постконфликтному» восстановлению Сирии и Ирака после разгрома основных сил террористических группировок, сообщает РБК.



Саммит ЛАГ проходит в Дахране, там будут в том числе обсуждаться палестино-израильское урегулирование, кризисы в Сирии, Йемене и Ливии, борьба с терроризмом. Кроме того, возможно, будут обсуждаться удары, нанесенные вчера ночью на Сирию.

Напомним, 16 апреля Россия созывает в Женеве внеочередное заседание Целевой группы по прекращению огня в Сирии в связи с ударами США, Великобритании и Франции по Дамаску в ночь на 14 апреля.