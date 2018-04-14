Минобороны РФ: ни одна из выпущенных в Сирии ракет не входила в зону ответственности российских ПВО

Ни одна из ракет, выпущенных США, Францией и Великобританией по Сирии, не входила в зону ответственности российских ПВО в Тартусе и Хмеймиме, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что удары наносились с 03.42 мск до 05.10 мск. Их целями стали как объекты военной, так и гражданской инфраструктуры Сирии. Кроме того, по данным «Интерфакса», вместо предполагаемых восьми ударов (по якобы химическим лабораториям) было произведено около 30.

Напомним, приказ о пуске ракет отдал президент США Дональд Трамп. Россию не уведомляли о начале операции. Информации о пострадавших российских военных пока нет.