Россия планирует заседание группы по прекращению огня в Сирии

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Россия 16 апреля созывает в Женеве внеочередное заседание Целевой группы по прекращению огня в Сирии в связи с ударами США, Великобритании и Франции по Дамаску в ночь на 14 апреля.



«По инициативе России, как одного из сопредседателей Целевой группы по прекращению огня, было принято решение о созыве внеочередного заседания группы 16 апреля», — цитирует «РИА Новости» пресс-секретаря постпредства РФ при женевском отделении ООН Ольгу Жигалову.

Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция выпустили по Сирии более 100 ракет.



Ранее стало известно, что Совет Безопасности ООН не принял российскую резолюцию с призывом прекратить агрессию в отношении Сирии.