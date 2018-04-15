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США готовят новые санкции против России за поддержку Асада

11:28, 15.04.2018 2
США готовят новые санкции против России за поддержку Асада
Фото: mil.ru

США намерены ввести дополнительные санкции против России в ответ на «постоянную» поддержку режима Башара Асада.

«Мы намерены ввести конкретные дополнительные санкции против России в качестве ответа на продолжающуюся поддержку Москвой режима Башара Асада», — цитирует РБК фразу из документа, подготовленного властями США для брифинга. Ее опубликовал на своей странице в Twitter Брайан О'Тул.

6 марта Минфин США ввел санкции против 38 российских бизнесменов, а также официальных лиц и компаний, и уже готовит новую порцию ограничений из-за «дела Скрипалей» и «других причин».

Россия собирается применить ответные меры. В том числе в стране могут запретить трудоустраивать граждан США, прекратить поставки в США двигателей для гражданских и военных спутников и ограничить ввоз алкоголя и табака из США.

ОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15 апр
    Добрый день. Россия слишком либерально к Америке, такое складывается мнение, что у нашего правительства все родственники в США. Зачем поддержали санкции против КНДР. Что плохого в том, что страна хочет себя защитить.Прекратить с США полностью всякое общение, отозвать посольство в полном составе. Сопли не надо жевать и заглядывать в рот то США, то Европе. Мы победим когда будем вести свою политику, а мы ее сейчас ведем оглядываясь, это не политика.
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  • Анонимно 15 апр
    Запретить в ответ гражданам США работать в РФ? Серьезно? И по кому это ударит? Давайте еще лекарства запретите, как сказал едрос Толстой, корой дуба лечится будете. Сам то он в Австрии лечится, их препаратами... Везде только все в ущерб гражданам РФ. Ударим по Сирии, и пусть наши пенсионеры с голоду подохнут а доллар с евро будут 200 через год...
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