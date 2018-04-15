США готовят новые санкции против России за поддержку Асада

США намерены ввести дополнительные санкции против России в ответ на «постоянную» поддержку режима Башара Асада.

«Мы намерены ввести конкретные дополнительные санкции против России в качестве ответа на продолжающуюся поддержку Москвой режима Башара Асада», — цитирует РБК фразу из документа, подготовленного властями США для брифинга. Ее опубликовал на своей странице в Twitter Брайан О'Тул.

6 марта Минфин США ввел санкции против 38 российских бизнесменов, а также официальных лиц и компаний, и уже готовит новую порцию ограничений из-за «дела Скрипалей» и «других причин».



Россия собирается применить ответные меры. В том числе в стране могут запретить трудоустраивать граждан США, прекратить поставки в США двигателей для гражданских и военных спутников и ограничить ввоз алкоголя и табака из США.