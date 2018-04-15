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В США заявили о противоречии международному праву ударов по Сирии

06:29, 15.04.2018
В США заявили о противоречии международному праву ударов по Сирии
Фото: скриншот видео

В заявлении глав американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрила Кимболла и Тома Кантримэна говорится, что удары США, Франции и Великобритании по Сирии противоречат международному праву и американской конституции.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что последняя военная операция США, Великобритании и Франции была предпринята без специального разрешения Конгресса США и с [по-видимому] небольшими консультациями с Конгрессом», — цитирует заявление «РИА Новости».

Эксперты отметили, что действия президента, который принимает решения «исключительно из своих соображений» могут привести к применению ядерного оружия Северной Кореей.

Напомним, Россия 16 апреля созывает в Женеве внеочередное заседание Целевой группы по прекращению огня в Сирии в связи с ударами США, Великобритании и Франции по Дамаску в ночь на 14 апреля.

Справка

Ночью 14 апреля США, Франция и Великобритания начали наносить удары по Сирии в 21.00 по Вашингтону (04.00 по мск). Приказ отдал президент США Дональд Трамп. Минобороны РФ заявило, что ударов было 103 — более 70 были отражены. При этом ни одна из ракет, выпущенных США, Францией и Великобританией по Сирии, не входила в зону ответственности российских ПВО в Тартусе и Хмеймиме.

Президент России Владимир Путин отметил, что США усугубляют ситуацию и потакают террористам. Кроме того, Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников.

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