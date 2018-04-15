В США заявили о противоречии международному праву ударов по Сирии

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В заявлении глав американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрила Кимболла и Тома Кантримэна говорится, что удары США, Франции и Великобритании по Сирии противоречат международному праву и американской конституции.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что последняя военная операция США, Великобритании и Франции была предпринята без специального разрешения Конгресса США и с [по-видимому] небольшими консультациями с Конгрессом», — цитирует заявление «РИА Новости».

Эксперты отметили, что действия президента, который принимает решения «исключительно из своих соображений» могут привести к применению ядерного оружия Северной Кореей.

Напомним, Россия 16 апреля созывает в Женеве внеочередное заседание Целевой группы по прекращению огня в Сирии в связи с ударами США, Великобритании и Франции по Дамаску в ночь на 14 апреля.