Итоги дня: падение национальной валюты, пожароопасный сезон в Татарстане и семь с половиной лет для полковника за взятку

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 10 апреля.

Обвал российского фондового рынка и падение рубля накануне — не единственные негативные последствия от ввода санкций США против отечественных компаний. Официальный курс евро вырос на 5 рублей — до 76,85 рубля, а доллара — почти на 4 рубля, до 62,36. При этом индекс РТС снизился на 0,7% при росте индекса Мосбиржи на 0,1%. Совокупные потери российских миллиардеров выросли до $16 млрд. Тем не менее Банк России не видит рисков для финансовой стабильности, а глава ЦБ Эльвира Набиуллина уверяет, что российская экономика адаптируется к новым условиям. О том, что Россия не планирует изменений в правилах операций на валютном рынке, заявил и министр финансов Антон Силуанов. Каких еще последствий ждать по итогам антироссийских санкций США — в материале «Реального времени».

Тем временем в Казани стартовал процесс по делу 68-летнего Илгизяра Галеева. Бывшего начальника ЭПУ «Центргаз» ООО «Газпром трансгаз Казань» обвиняют по 20 эпизодам коммерческого подкупа. Вину Галеев не признает. Свою вину не признал и обвиняемый в получении взяток и превышении должностных полномочий полковник Александр Мельник. Бывшего замначальника Казанского высшего танкового училища приговорили к 7,5 года колонии строгого режима и штрафу в 4,8 млн рублей. Ущерб от его действий составил более 20 млн рублей.

Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев возглавил Совет народных депутатов региона. Такое решение приняли сегодня на внеочередной сессии депутаты облсовета. Ранее Тулеев ушел с поста губернатора области после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». В пожаре сгорели 64 человека, в том числе 41 ребенок. Хронология трагедии — в материалах «Реального времени».

Сегодня стало известно, что с 25 апреля в Татарстане начнется пожароопасный сезон. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин. Руководителям исполкомов муниципальных районов и городских округов РТ предписано провести ряд противопожарных мероприятий.

А сестра Хании Фархи в память о певице организовала конкурс татарской и башкирской песни. Конкурс получил название «Онотолор тимә…» — по названию одной из песен Хании Фархи.